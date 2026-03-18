Не ищите женщину

Свыше 80 организаций, среди которых есть как правозащитные, так и спортивные структуры, обратились к Международному олимпийскому комитету с просьбой отказаться от планов ввести гендерное тестирование для лиц, участвующих в женских соревнованиях. Они так же негативно отреагировали на намерение ввести «полный запрет на участие трансгендерных и интерсексуальных спортсменок» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Инициаторы обращения ссылаются в основном на научную неточность тестов и этические моменты.

Южноафриканские школьницы приветствуют бегунью Кастер Семеню, которая оказалась в центре скандала из-за высокого уровня тестостерона в крови

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Южноафриканские школьницы приветствуют бегунью Кастер Семеню, которая оказалась в центре скандала из-за высокого уровня тестостерона в крови

17 марта, Sports & Rights Alliance, Humans of Sport и еще около восьми десятков организаций — правозащитных и спортивных — опубликовали совместное обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК). В его основе лежат «сообщения множества источников» (в частности, видимо, газеты El Pais) о том, что недавно созданная «непрозрачная» рабочая группа «рекомендовала МОК требовать от всех женщин и девочек» прохождения гендерных тестов. Такая мера, по мнению подписантов, «стала бы вопиющим шагом назад в развитии гендерного равенства» и «отбросила бы женский спорт на 30 лет назад».

Прохождения таких проверок в настоящее время требуют от спортсменов несколько международных федераций: курирующая легкую атлетику World Athletics, отвечающие за бокс IBA и World Boxing.

МОК, отменивший гендерное тестирование после Олимпиады 1996 года в Атланте, официально не объявлял о намерении возобновить практику.

В сентябре прошлого года комитет, однако, учредил рабочую группу по защите женской категории. Имена ее членов не раскрываются «в целях обеспечения добросовестности работы группы». В МОК, отвечая на свежий запрос агентства Reuters по теме, сказали, что окончательное решение еще не принято.

Внедрение такого рода тестирования ограничило бы участие в женских соревнованиях следующих категорий атлетов. Во-первых, это трансгендерные спортсменки. Во-вторых, это лица с нарушениями полового развития (DSD), в том числе женщины с выявленным геном SRY (он располагается на Y-хромосоме и принимает участие в развитии организма по мужскому типу), такие как, например, олимпийская чемпионка Парижа-2024 по боксу Иман Хелиф.

Организации, противопоставившие себя головной спортивной структуре, предлагают ей целый ряд аргументов. Они указали на погрешности, возможные при анализе материала.

Они упомянули о том, что подобные меры «нарушают неприкосновенность частной жизни женщин и девочек, подвергают их пристальному общественному вниманию». Они указали на уязвимое положение не только интерсекс-людей, но и трансгендеров, причислив последних к «одной из наиболее стигматизированных групп», представители которой сталкиваются «с непропорциональными барьерами в смысле доступа к спорту и другими трудностями». Правда, предпочли забыть о физиологических преимуществах, которые имеют сменившие пол мужчины над цисгендерными женщинами.

На письмо быстро отреагировал профессор Джон Пайк. Его содержание специалист по этике в спорте назвал «смехотворным и нелепым». «Рабочая группа просто собирается исключить мужчин, желающих соревноваться в женской категории»,— написал он в соцсети X. Профессор добавил, что его обнадежил сам факт протеста структур: «Пессимистичный настрой коллектива авторов дает повод для оптимизма».

Впрочем, кажется, что гендерные тесты — в том виде, в каком они применяются, скажем, ответственными за бокс и легкую атлетику организациями,— отнюдь не идеальны.

«Ошибочным» введение новых регламентов называл профессор Эндрю Синклер, который в 1990 году и открыл ген SRY. В прошлом году он говорил, что само по себе выявление этого гена не гарантирует развития плода по мужскому типу.

«Клетки этих людей физически не способны реагировать на тестостерон, вырабатываемый тестикулами,— объяснял профессор.— Тем не менее они получат положительные результаты тестов на SRY и будут отстранены от соревнований». Эндрю Синклер также обратился к результатам тестирования на Олимпиаде-1996. «У 8 из 3387 спортсменок были обнаружены положительные результаты анализов на Y-хромосому. При этом у семи из них была выявлена резистентность к тестостерону»,— отметил он.

Роман Левищев