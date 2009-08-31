Подробно Тема (обновлено: 19.06.2019)

Производство и продажа лекарств, требования к аптечным сетям, цены на лекарства, деятельность ЦВ «Протек», «Катрен», ФК «Пульс», «Р-фарм», «Фармстандарт», «Фармасинтез», «Биокад», Pfizer; аукционы на поставку в Россию препаратов и использование дженериков, вакцин, фармацевтических субстанций, госзакупки лекарств; закон «Об обращении лекарственных средств»; список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП); интернет-торговля лекарствами — последние новости и все самое важное о фармацевтическом рынке в теме «Ъ».