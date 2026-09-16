Сроки выписали без рецепта

Суд в Москве вынес приговор полутора десяткам участников организованного преступного сообщества, которое в нескольких регионах занималось хищениями дорогостоящих лекарственных препаратов из государственных медучреждений и их последующей реализацией. Действовавшая несколько лет преступная схема была раскрыта благодаря системе обязательной цифровой маркировки лекарств «Честный знак». Подсудимые, медики и предприниматели, получили от 8 лет до 17 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Нагатинском суде столицы 16 сентября был оглашен приговор 15 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе. Большое количество подсудимых обеспечило процессу немалое количество зрителей — родственников и знакомых фигурантов, и для подержания порядка на финальном заседании помимо обязательных приставов задействовали спецназовцев с собаками.

Несмотря на то что в прениях гособвинением были запрошены весьма суровые сроки (от 9 лет до 17 лет и 6 месяцев), подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде либо под запретом определенных действий, были настроены в основном оптимистично.

Не исключено, потому, что ущерб по делу, который в начале расследования оценивался в 200 млн руб., к началу процесса сократился до 6 млн руб.— суммы, которая была задокументирована при контрольных закупках оперативниками лекарств.

Это уголовное дело было возбуждено 2 марта 2022 года. Первые задержания прошли в апреле, когда сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве совместно с оперативниками управления «П» ФСБ в ходе 25 обысков в Москве и Подмосковье изъяли свыше 2 тыс. упаковок с препаратами почти на 200 млн руб. Еще 17,5 млн руб. у подозреваемых было изъято наличными. Тогда задержали четырех: онкоуролога высшей категории 1-й Московской государственной онкологической больницы Антона Мизякина, совладельца московских ООО «Ежик», «Неострим», «Леста-Фарм» и «Лестрада» Константина Трусова, учредителя ООО «Меркурий фарма», «Гермесус-Групп» и «Герафарм» Льва Пашина и индивидуального предпринимателя Камила Гулиева. Медик сразу признал вину и стал сотрудничать со следствием. Его дело рассмотрели отдельно, в начале 2024 года он получил год и три месяца колонии общего режима и вышел на свободу, поскольку отбыл наказание в СИЗО.

По ходу следствия число фигурантов росло. По материалам дела, организованное преступное сообщество (ОПС) действовало в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Краснодарском крае с 2015 по 2022 год. Преступная схема была незамысловата.

Входившие в преступное сообщество медицинские работники похищали в медучреждениях наиболее дорогостоящие препараты, а бизнесмены продавали их через свои фирмы, имевшие среди прочего аптечные пункты.

По данным правоохранителей, лекарства были похищены в том числе в инфекционной клинической больнице №2, клинике имени братьев Бахрушиных, поликлиниках №8 и №214 столицы, Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге и других учреждениях. Больше всего махинаторов интересовали препараты для лечения онко- и других тяжелых заболеваний: противоопухолевые «Иматиниб», «Тасигна» и «Иресса»; «Арепливир» и «Коронавир» для лечения COVID-19; противовирусные «Калетра», «Пегасис», «Завицефта» и «Эвиплера».

Стоимость одной упаковки некоторых из этих препаратов в то время достигала более 300 тыс. руб., а самых дешевых — несколько десятков тысяч.

Организаторами ОПС следствие посчитало предпринимателей Льва Пашина, Константина Трусова и Камила Гулиева, а также их знакомого Бахриддина Сайфулоева. Им было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество). Остальным, в основном работникам медучреждений, вменялось в вину участие в ОПС и мошенничество.

Отлаженную систему хищений дорогостоящих препаратов удалось раскрыть благодаря введенной с 1 января 2020 года системе обязательной цифровой маркировки лекарств «Честный знак». Она позволила отследить, какому государственному медучреждению препараты поставлялись и где они очутились в итоге.

Суд согласился с требованиями прокурора и приговорил Бахриддина Сайфулоева, Камила Гулиева, Льва Пашина и Константина Трусова к 17 годам и 6 месяцам, 14 годам и 6 месяцам, 16 годам и 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима соответственно. После освобождения им было запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих и медицинских учреждениях. Их сообщникам также назначены внушительные сроки. Кроме того, был удовлетворен иск к осужденным от ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России на 231 тыс. руб.

Адвокаты отказались комментировать итоги процесса.

Алексей Соковнин