В обезболивающем лекарстве «Кеторолак» нашли примеси

В январе-августе 2026 года в аптеках и на госзакупках было реализовано 23,7 млн упаковок «Кеторолака» на 3,2 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в DSM Group. Основной объем продаж приходится на аптечный сегмент: там было продано 22 млн упаковок на 3 млрд руб. В деньгах это на 10% больше год к году, в упаковках – на 1,9% меньше. В госсектор за тот же период было поставлено 1,6 млн упаковок на 135,5 млн руб. – на 4,7% больше в денежном выражении, и на 12% меньше в натуральном.