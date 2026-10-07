В обезболивающем лекарстве «Кеторолак» нашли примеси
07.10.2026, 17:48
Росздравнадзор выпустил очередное письмо о прекращении оборота партии сильнодействующего обезболивающего «Кеторолак» из-за примесей. На этот раз их нашли в партии, закупленной Псковским онкологическим диспансером.
Аналогичные проблемы с этим средством были и у больниц в Ивановской области и в Бурятии – в партиях лекарства тоже нашли примеси.
С августа Росздравнадзор проводит выборочный контроль качества каждой серии «Кеторолака», нестероидного противовоспалительного препарата, используется в том числе как обезболивающее после операций. Его производит курганское ПАО «Синтез», принадлежащее «Биннофарм Групп».
В «Биннофарм Групп» заявили “Ъ”, что компания взаимодействует с регуляторами и выполняет предписания о приостановке обращения препарата. «Компания проводит внутреннюю проверку, в рамках которой будет проанализирована вся цепочка производства и обращения препарата. Проверка проводится в отношении конкретного лекарственного средства и не затрагивает другие препараты портфеля»,— отметили в группе.
В январе-августе 2026 года в аптеках и на госзакупках было реализовано 23,7 млн упаковок «Кеторолака» на 3,2 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в DSM Group. Основной объем продаж приходится на аптечный сегмент: там было продано 22 млн упаковок на 3 млрд руб. В деньгах это на 10% больше год к году, в упаковках – на 1,9% меньше. В госсектор за тот же период было поставлено 1,6 млн упаковок на 135,5 млн руб. – на 4,7% больше в денежном выражении, и на 12% меньше в натуральном.
Предписания Росздравнадзора о прекращении обращения серий лекарств – это рутинная процедура. Например, в сентябре было как минимум восемь таких писем. 6 октября было также прекращено обращение препарата «Бронхорус», который тоже производит «Синтез», — у него были проблемы с показателем «Описание» (это обычно означает, что внешний вид, консистенция или запах не соответствовали нормам). Кроме того, из-за проблем с упаковкой была отозвана партия «Симетикона» от компании «ПроМед».