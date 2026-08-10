Препаратам сохранят национальность

До 1 декабря 2026 года российские фармкомпании смогут продолжить подтверждать отечественный статус своей продукции с помощью сертификата происхождения СТ-1. Переход на новый механизм оценки степени локализации с предоставлением документа о всех стадиях технологического процесса производства препарата отложен правительством из-за неготовности части нормативных документов. Участники рынка разделились в мнениях о том, будет ли проблема решена к новому обозначенному сроку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Правительство продлило до 1 декабря срок действия существующего механизма подтверждения статуса российской продукции, который необходим для получения преференций при госзакупках. Соответствующее постановление кабмина опубликовано 6 августа на портале правовой информации.

Сейчас для получения статуса отечественного производителя предприятию необходимо зарегистрировать свой продукт в реестре российской промышленной продукции (РРПП), который ведет Минпромторг. Компании при подаче заявок для включения в этот реестр должны получить от Торгово-промышленной палаты сертификат происхождения СТ-1, подтверждающий, что товар полностью произведен или существенно переработан в РФ или в одной из стран СНГ.

Однако с 1 июля 2026 года, согласно ранее принятому правительством решению, этот порядок перестал распространяться на лекарственные препараты. Фармпроизводители перед подачей заявления для включения в реестр должны были начать предоставлять документ о всех стадиях технологического процесса производства препарата.

Ассоциация «Инфарма» в своем письме (есть у “Ъ”) в Минпромторг указывала, что на момент окончания срока действия старого регламента так и не появились правила, которые бы регулировали выдачу такого документа. При этом «ранее действовавшая процедура включения в РРПП утратила силу, а заявки, поданные в соответствии с ней, были аннулированы», отмечается в письме. Как отмечает глава ассоциации Вадим Кукава, в результате препарат, произведенный или локализованный в России, мог не успеть получить подтверждение статуса, что ограничило бы его участие в госзакупках и могло повлиять на конкурентные условия. Для пациентов такие административные задержки могли обернуться снижением доступности терапии, добавляет Вадим Кукава. С аналогичной жалобой на правовую неопределенность в правительство также обращались и отдельные российские фармкомпании.

В итоге, как следует из опубликованного постановления, до 1 декабря этого года производители, как и раньше, смогут подтверждать статус своей продукции сертификатом СТ-1. Источник “Ъ” на фармрынке отмечает, что вопрос о том, успеет ли Минпромторг подготовить к этой дате всю необходимую документацию для запуска нового механизма подтверждения страны происхождения лекарств, остается открытым. Глава «Фармстандарта» Дмитрий Зайцев на это возражает, что срок до 1 декабря «вполне достаточный». В то же время, добавляет он, в доработке может нуждаться и сама государственная информационная система промышленности, частью которой является РРПП, так как «при росте числа заявок от фармкомпаний в преддверии перехода на новый механизм подтверждения в ней участились сбои». “Ъ” направил в Минпромторг запрос о комментариях по названным проблемам.

Анастасия Мануйлова