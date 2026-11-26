«Достаточно много пациентов, которые находятся у меня под наблюдением, принимают и габапентин, и другие препараты. Самое печальное, был период, когда подростки заказывали их через маркетплейсы в большой дозировке. Бить тревогу начинали сами продавцы. У меня есть юные пациентки, которые приобретают препараты на AliExpress — и там даже не указаны дозировки. Лекарства вызывают привыкание за короткий период: довольно часто были отравления, и у пациентов даже возникали судорожные припадки».