Успокоительное вышло из-под контроля
Поможет ли рецептурный отпуск габапентина остановить злоупотребления
Россияне стали в шесть раз чаще покупать успокоительные для домашних животных. С мая по октябрь 2026 года в стране продали почти 1,5 млн упаковок таких препаратов, пишут «Ведомости». Всего на них потратили более 850 млн руб. Основной прирост продаж обеспечили препараты на основе габапентина. С 1 марта 2026 года Минздрав обязал аптеки вести строгий учет таких лекарств. Однако ветеринарных препаратов новые требования не коснулись.
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Кошкам — от тревоги перед поездкой к ветеринару, людям — при эпилепсии и нейропатической боли. И в том и в другом случае врачи могут назначить одно и то же действующее вещество. Этим и воспользовались покупатели, которые раньше приобретали габапентин в обычных аптеках, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов:
«Препараты габапентина для применения в ветеринарии появились только в 2024 году. То есть это относительно новое направление. Если говорить про медицинский рынок, после введения ограничений объем продаж в упаковках снизился почти на 60%. В абсолютном объеме это почти 5,5 млн упаковок. В ветеринарии пока объем вырос за год, по нашим данным, в 2,6 раза. Но речь идет о небольших объемах относительно медицинского применения».
Проблему признают и власти. Еще в январе 2026 года Россельхознадзор сообщал об участившихся случаях употребления ветеринарных успокоительных подростками. После сообщений об отравлениях крупнейшие российские маркетплейсы начали ограничивать продажу таких лекарств. Но ситуация не улучшилась, рассказывает психиатр-нарколог Алексей Казанцев:
«Достаточно много пациентов, которые находятся у меня под наблюдением, принимают и габапентин, и другие препараты. Самое печальное, был период, когда подростки заказывали их через маркетплейсы в большой дозировке. Бить тревогу начинали сами продавцы. У меня есть юные пациентки, которые приобретают препараты на AliExpress — и там даже не указаны дозировки. Лекарства вызывают привыкание за короткий период: довольно часто были отравления, и у пациентов даже возникали судорожные припадки».
В августе 2026 года Минсельхоз подготовил проект приказа, согласно которому ветеринарный габапентин тоже станет рецептурным. Новые правила могут заработать уже с 1 марта 2027 года. Однако препарат нужен не только для снятия тревоги. Его назначают кошкам и собакам, в том числе при хронических заболеваниях. Тогда, чтобы получить лекарство, хозяевам придется отстоять очередь к ветеринару, предупреждает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский:
«Чтобы получить лекарство, необходимо записаться к врачу и взять рецепт. Но так во многих ветеринарных клиниках России нехватка врачей, возникают довольно долгие очереди. Доктора, конечно, будут назначать этот препарат, особенно при эпилепсии животных, перед полетом в самолете, а также при резкой смене привычной обстановки».
Впрочем, для животных с хроническими заболеваниями срок действия ветеринарного рецепта можно продлить до года. Всего же, по данным Россельхознадзора, в России зарегистрировано семь препаратов с габапентином для кошек и собак. Если новые правила утвердят, все они перейдут на рецептурный отпуск.