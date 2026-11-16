Лекарство выпало с конвейера

В России снова образовался дефицит препаратов из линейки «Депакин» от французской Sanofi, применяемых при эпилепсии, сообщили “Ъ” несколько врачей и пациентов. По их словам, препараты уже пропадали из розницы зимой 2026 года, но потом ситуация чуть улучшилась. Например, «Депакин хроносфера» в октябре этого года можно было купить в московских аптеках, но в начале ноября он снова исчез.