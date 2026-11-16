Лекарство выпало с конвейера
Дефицит препарата от эпилепсии возник из-за проблем с производством
Пациенты вновь заметили, что противоэпилептические препараты из линейки «Депакин» пропали из розницы. Проблемы с ними уже были в начале 2026 года. Французская Sanofi, выпускающая это средство, заявляет, что проблема в ограничении производственных мощностей, которые время от времени закрываются из-за экологических проверок. Впрочем, на российском рынке есть как минимум 12 похожих препаратов.
В России снова образовался дефицит препаратов из линейки «Депакин» от французской Sanofi, применяемых при эпилепсии, сообщили “Ъ” несколько врачей и пациентов. По их словам, препараты уже пропадали из розницы зимой 2026 года, но потом ситуация чуть улучшилась. Например, «Депакин хроносфера» в октябре этого года можно было купить в московских аптеках, но в начале ноября он снова исчез.
Таблетки «Депакин хроно» и «Депакин энтерик», гранулы «Депакин хроносфера» и сироп «Депакин» выпускаются на основе вальпроевой кислоты. Эти препараты чаще всего используют для лечения эпилепсии у детей и взрослых, хотя сами вальпроаты применяются и в психиатрии, в частности при биполярном расстройстве у взрослых, объясняет невролог-эпилептолог клиники «Будь здоров» Никита Пономаренко. Особенность «Депакин хроносферы», пропажа которого особенно волнует пациентов, в том, что он выпускается в форме гранул и его удобно давать детям, отмечает невролог «СберЗдоровья» Елизавета Анфилова.
По данным опрошенных “Ъ” аптечных сетей и аналитиков, продажи средств под этим брендом резко снизились в сентябре—октябре 2026 года.
Так, в «Ригла-Здравсити» говорят, что в их аптеках в октябре 2026 года продажи «Депакин хроносферы» упали в 2,5 раза год к году, а сейчас осталось только несколько сотен упаковок средства.
По данным RNC Pharma, суммарно в январе—октябре 2026 года аптеки продали 1,9 млн упаковок «Депакин хроносферы» на общую сумму 536,9 млн руб., в натуральном выражении это на 17% больше год к году, в денежном — на 24,4%. При этом резкий спад продаж фиксировался в конце сентября и в середине октября, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Производитель препарата французская Sanofi признает, что «Депакин хроносфера» и «Депакин хроно» все еще доступны на российском рынке в ограниченном количестве. Это вызвано ограничениями производственных мощностей на глобальном уровне, заявили “Ъ” в компании, не вдаваясь в подробности. Проблемы с «Депакином» есть не только в России — например, по данным европейского портала MobiDoctor (отслеживает сообщения о дефиците лекарств и информацию из госреестров), сейчас его дефектура наблюдается в Австрии, летом на это жаловались и в Италии.
Согласно российскому реестру лекарств, субстанцию для средств из этой линейки производит тайваньская SCI Pharmtech, а готовую лекарственную форму — завод Sanofi во французском Мурансе. Его периодически закрывают из-за экологических расследований.
Росздравнадзор о проблеме с «Депакином» уведомлен, говорят в Sanofi. В ведомстве сообщили “Ъ”, что последние партии «Хроносферы» были выведены в гражданский оборот 10 и 12 ноября, их отгрузка в регионы начнется в ближайшие дни.
В целом на российском рынке представлены 12 торговых наименований препаратов на основе вальпроевой кислоты российского и зарубежного производства, говорят в Росздравнадзоре.
С начала 2026 года и до середины ноября в гражданский оборот было введено около 6 млн упаковок лекарства — это больше, чем за весь 2025 год. Остатки составляют более 3 млн упаковок.
Как замечает Николай Беспалов, доля «Депакина» на российском рынке в сегменте противоэпилептических препаратов в денежном выражении составляет 7,4%, в натуральном — 15,6%. В целом в январе—октябре 2026 года на розничном рынке было реализовано 18,6 млн упаковок противоэпилептических средств на сумму 13 млрд руб. Год к году продажи упали на 15,7% в упаковках и на 12,6% в рублях. Это связано с ограничением оборота препаратов на основе габапентина, которые относятся к данной группе, но использовались не по прямому назначению, говорит эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 10