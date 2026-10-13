Цену на «Пенталгин Нео» снизили на 5% по предложению ФАС

Препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому государство не регулирует его стоимость. При этом, по оценке ФАС, лекарство пользуется спросом благодаря комплексному обезболивающему и противовоспалительному действию.