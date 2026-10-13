Цену на «Пенталгин Нео» снизили на 5% по предложению ФАС
13.10.2026, 17:37
Компания «Отисифарм» уменьшила стоимость препарата «Пенталгин Нео № 20» на 5% после обращения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом пресс-служба ФАС сообщила «Ъ». Ведомство предложило производителю пересмотреть подход к ценообразованию на востребованное у населения лекарство.
Препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому государство не регулирует его стоимость. При этом, по оценке ФАС, лекарство пользуется спросом благодаря комплексному обезболивающему и противовоспалительному действию.
В антимонопольной службе считают, что востребованные препараты должны продаваться по доступным ценам, обоснованным экономически. В связи с этим ведомство предложило компании рассмотреть меры социально ответственного ценообразования.
По данным ФАС, в 2025 году в российских аптеках продали 539,3 тыс. упаковок «Пенталгина Нео». Служба также продолжает работу по снижению стоимости других популярных у граждан лекарств в аптечном сегменте.