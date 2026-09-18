У глюкозы подскочили измерения

В России выросли розничные продажи приборов и расходников для контроля уровня глюкозы, которыми пользуются больные сахарным диабетом. Интерес к ним увеличился в первом полугодии 2026 года на 18–64% в зависимости от категории. Это объясняется проблемами с льготным обеспечением пациентов, развитием цифровизации в свете контроля заболеваний и повышением доступности приборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года продажи глюкометров в России в натуральном выражении увеличились на 18% год к году, тест-полосок для них — на 34%, систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) — на 43%, ланцетов — на 64%, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). В одном из брендов-производителей, Lumiflex, отметили рост продаж на 52%.

Фармритейл показывает более сдержанный рост. По данным DSM Group, за январь—июль 2026 года продажи глюкометров в аптеках выросли на 10% в натуральном выражении, до 551,2 тыс. Тест-полоски прибавили 3%, до 4,1 млн упаковок. Разница с общерозничными данными может объясняться миграцией спроса на маркетплейсы и в непрофильную розницу. В Wildberries “Ъ” рассказали, что продажи глюкометров на площадке увеличились на 63% в штуках, а тест-полосок — на 53%.

Аптеки в то же время подтверждают взрывной рост спроса в категории НМГ: у «36,6» продажи таких систем и их элементов с начала года выросли в 2,6 раза в натуральном выражении, у «Здравсити.ру» — в 7 раз в натуральном и в 11 раз в денежном.

Сахарный диабет — распространенное хроническое заболевание эндокринной системы. В России им, по оценке Минздрава, страдают 6 млн взрослых и 65 тыс. детей. Это около 4% всего населения страны. Столько же пациентов могут иметь скрытые формы заболевания или преддиабет.

Розничный спрос на товары для диабета подстегивает нестабильность льготного обеспечения. У пациентов часто бывают сложности с получением рецептов, а в системе госзакупок возникают сбои и задержки, говорит директор по проектам АНО «Диаресурс» Юлия Панкова. Эксперт добавляет, что глюкометры по льготе почти не выдают, а закупаемые регионом тест-полоски часто не подходят к имеющимся приборам. Ланцеты, по ее словам, вообще закупают лишь единичные субъекты. В Минздраве “Ъ” оперативно не ответили.

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Врач-эндокринолог Lumiflex Антонина Ходашинская связывает растущий интерес к НМГ с цифровизацией контроля заболеваний. Это относительно новый метод и многие пациенты узнали о существовании таких систем совсем недавно, поясняет Юлия Панкова. Несколько опрошенных “Ъ” пациентов старшего возраста, страдающих диабетом, отметили, что действительно пока не слышали о таких возможностях. Хотя, по данным Минздрава, доля больных диабетом первого типа под наблюдением с использованием НМГ достигла 97%, увеличившись по сравнению с январем на 10 процентных пунктов.

Рост сегмента НМГ в 2026 году может быть связан и с низкой базой прошлого года, когда периодически наблюдались перебои с мобильной связью для таких систем, добавляет руководитель отдела электронной коммерции «Здравсити.ру» Александр Тюкин. В то же время Юлия Панкова сомневается, что проблемы существенно сказались на продажах систем мониторинга глюкозы. По ее словам, приложения официально зарегистрированных систем с серверами в РФ были довольно оперативно включены в «белые списки».

Господин Тюкин отмечает, что с начала 2026 года ситуация с доступностью систем НМГ существенно улучшилась за счет расширения ассортимента. На рынок вышли новые продукты китайского и российского производства. Это, вероятно, привело в том числе к снижению цен. Например, согласно DSM Group, средняя стоимость купленного в аптеке глюкометра в январе—июле 2026 года составила 1,7 тыс. руб., сократившись на 8,2% в годовом выражении. Пачка тест-полосок обходилась в среднем в 1,3 тыс. руб., подорожав год к году только на 1%.

Виктория Колганова