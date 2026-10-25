Безвременник недоступен
В аптеках не хватает препаратов от подагры
В некоторых аптечных сетях стало трудно найти применяемые при лечении подагры препараты на основе безвременника осеннего — «Колхицин» и «Колхикум». Росздравнадзор, впрочем, дефицита не фиксирует: с начала 2026 года в оборот ввели более 127 тыс. упаковок препаратов, а остатки составляют около 32 тыс. упаковок. Перебои могут быть связаны не только с поставками, но и с ростом спроса: продажи «Колхицина» в аптеках за январь—август этого года выросли на 76% в упаковках.
О том, что в аптеках стало трудно найти препараты «Колхицин» и «Колхикум» для лечения подагры, “Ъ” рассказали пациенты, проблемы с препаратами подтверждают и в аптечных сетях. В «Ригла-Здравсити» говорят, что дефицит «Колхикума» начался в конце весны: в октябре продали около 200 упаковок, препарат остался лишь в нескольких городах. «Колхицин» есть в 15 регионах, но в запасе не более 100 упаковок. Другая крупная сеть давно не получает «Колхицин», а «Колхикум» остался примерно в 6% ее аптек.
«Колхикум-Дисперт» и «Колхицин-Лирка» показаны для купирования острых приступов подагры и профилактики подагрических артритов. Их действующее вещество получают из безвременника осеннего — ядовитого растения, которое использовали для лечения подагры еще в античности. Других зарегистрированных препаратов с такими же действующими веществами в России нет: вместе «Колхицин» и «Колхикум» занимают около 17% сегмента противоподагрических средств, следует из данных DSM Group.
Субстанцию для препаратов выпускает итальянская Indena, готовую лекарственную форму — немецкая Haupt Pharma. Регистрационным удостоверением на «Колхикум» в России владеет австрийская Pharmaselect International Beteligungs, а на «Колхицин» — ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика». В Aenova Group, владеющей Haupt Pharma, Pharmaselect и ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», на запросы “Ъ” не ответили.
Как сообщили “Ъ” в Росздравнадзоре, с начала 2026 года и по середину сентября в гражданский оборот было введено около 27 тыс. упаковок «Колхикум-Дисперт» и более 100 тыс. упаковок препарата «Колхицин-Лирка». Остатки первого составляют более 24 тыс. упаковок, второго — около 8 тыс. упаковок. Жалоб от пациентов на нехватку препаратов на горячую линию службы не поступало, добавили там.
Впрочем, нехватку «Колхикума» и «Колхицина» чувствуют не все игроки рынка. В аптечном маркетплейсе «Здравсити.ру» говорят, что у них на площадке препараты на основе колхицина в наличии, но весь их необходимый объем находится на стоках аптек-партнеров. Причиной временной пропажи препаратов из розницы может быть изменение логистической модели, предполагает глава отдела электронной коммерции «Здравсити.ру» Александр Тюкин. К тому же на формирование дефицита мог повлиять возросший спрос на такие препараты: за январь—октябрь 2026 года их продажи на платформе выросли на 57% год к году в упаковках.
Как следует из данных DSM Group, в январе—апреле 2026 года в аптеках было реализовано 86,7 тыс. упаковок «Колхикум-Дисперта» на 122 млн руб., что соответственно на 51% и 42% меньше год к году.
Для сравнения: в 2025 году продажи в упаковках увеличивались на 41% год к году, в деньгах — на 28%. Объемы реализации «Колхицин-Лирки» в январе—августе этого года, наоборот, резко росли: было продано 147 тыс. упаковок лекарства на почти 432 млн руб., что больше соответственно на 76% и 83% год к году. В 2025 году динамика тоже была положительной: 27% — в денежном выражении, 20,5% — в натуральном.
Такая динамика может быть связана с выводом «Колхикума» с российского рынка, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Но в доступе есть и много других противоподагрических препаратов, говорит он. Их потребление в целом растет, что может указывать на увеличение числа пациентов. Среди факторов риска — старение населения, питание с высоким содержанием пуринов, включая красное мясо и морепродукты, а также употребление пива и вина, отмечает эксперт.