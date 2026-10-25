Безвременник недоступен

Впрочем, нехватку «Колхикума» и «Колхицина» чувствуют не все игроки рынка. В аптечном маркетплейсе «Здравсити.ру» говорят, что у них на площадке препараты на основе колхицина в наличии, но весь их необходимый объем находится на стоках аптек-партнеров. Причиной временной пропажи препаратов из розницы может быть изменение логистической модели, предполагает глава отдела электронной коммерции «Здравсити.ру» Александр Тюкин. К тому же на формирование дефицита мог повлиять возросший спрос на такие препараты: за январь—октябрь 2026 года их продажи на платформе выросли на 57% год к году в упаковках.