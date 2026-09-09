Тромбоз стынет в жилах

Темпы роста рынка препаратов для профилактики тромбоза почти остановились после резкого роста в пандемию. В январе—июле 2026 года продажи выросли всего на 2% в упаковках и 3% в деньгах. Тем не менее сегмент остается одним из самых крупных и стабильных на фармрынке, а производители дженериков популярных препаратов из этой группы даже готовы рисковать, выводя свои копии на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Рынок антикоагулянтов, применяемых для профилактики образования тромбозов, почти перестал расти. В январе—июле 2026 года в аптеках и госсегменте было реализовано 58,8 млн упаковок таких средств на общую сумму 52,3 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в DSM Group. В денежном выражении это на 3% больше год к году, в натуральном — на 2%.

Еще несколько лет назад эта группа препаратов была одной из самых быстрорастущих. Это было связано с пандемией COVID-19: считалось, что эта инфекция поражает сосуды, и потому у переболевших коронавирусом повышается риск образования тромбов. Согласно IQVIA, в 2020 году в госсегменте объемы реализации таких препаратов росли в деньгах на 172% год к году, в упаковках — на 88%. Но после окончания пандемии рост сегмента ожидаемо замедлился: по итогам 2024 года объемы реализации выросли всего на 12% в деньгах и на 5% в упаковках, а в 2025 году — на 1% в деньгах и на 12% в упаковках, следует из данных DSM Group.

Текущее замедление темпов роста этого сегмента связано не только с постпандемийным выравниванием рынка, но и с демографическим контекстом, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Несмотря на общее старение населения и рост выявляемости сердечно-сосудистых заболеваний, численность целевой аудитории подобных препаратов принципиально не растет. Кроме того, антикоагулянты часто применяются в профилактических целях, и многие не принимают их, хотя они прописаны врачами, говорит он.

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При этом сегмент антикоагулянтов остается одним из самых крупных и устойчивых на фармрынке, говорит основатель платформы «Фармзнание» Елена Ватутина. Дело в том, что такие препараты обычно принимают длительными курсами, и спрос на них не сезонный и хорошо прогнозируемый.

Кроме стабильности спроса фармпроизводителей в сегменте противотромбозных средств привлекает и маржинальность выпуска таких препаратов, отмечает Елена Ватутина. До середины 2025 года два антикоагулянта — «Эликвис» на основе апиксабана от Pfizer и «Ксарелто» с действующим веществом ривароксабан от Bayer делили первое и второе место в рейтинге наиболее продаваемых в рознице препаратов, пока их оттуда не сместил «Семавик» (семаглутид от российского «Герофарма»).

Препараты на основе апиксабана и ривароксабана в январе—июле 2026 года вместе формировали почти половину рынка антикоагулянтов (см. подробнее график). При этом 29,4% всех продаж приходилось на апиксабан. Это действующее вещество пока защищено патентом, но он заканчивается в феврале 2027 года, и рынок начал готовиться к этому заранее. К июлю 2026 года в России был зарегистрирован уже 31 препарат на основе апиксабана.

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Большинство производителей дженериков апиксабана пока не рискуют запускать их в продажу. Исключением стали израильская Teva с ее «Апиксантой» и российская «Гротекс» с «Апиклисом». Teva начала продавать свой дженерик в марте 2026 года, обосновав такое решение нехваткой препарата в госсегменте. Кроме того, компания отмечала, что основной патент на это действующее вещество истек несколько лет назад (см. “Ъ” от 25 марта).

Впрочем, согласно DSM Group, дженерики пока не смогли потеснить в структуре продаж «Эликвис», на который приходится 99,4% рынка. К тому же недавно на действия производителей копий обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. 7 сентября ведомство возбудило антимонопольные дела в отношении Teva и «Гротекса» по этому поводу. В «Гротексе» от комментариев отказались. В Teva отметили, что собираются предоставить регулятору «аргументированную позицию об отсутствии нарушений со своей стороны».

Виктория Колганова