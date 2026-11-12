Ослепительная худоба
FDA потребовало предупредить о риске потери зрения при приеме препаратов для похудения
Американский регулятор FDA обязал производителей «Оземпика» и «Мунджаро» предупреждать в инструкциях о риске потери зрения. Хотя побочный эффект редкий, по результатам исследований он все-таки признан значимым. При этом в России Минздрав рекомендовал дополнить инструкции к семаглутиду (действующее вещество «Оземпика») соответствующей информацией еще в августе 2026 года. Эксперты подчеркивают, что новые данные все равно не повод отказываться от терапии — по крайней мере для тех, у кого польза значительно превышает риски.
Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обязало производителей препаратов группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RA) — включая семаглутид («Оземпик») и тирзепатид («Мунджаро») — добавить в инструкции информацию о возможном повышении риска редкого заболевания глаз — неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION).
NAION возникает из-за снижения кровотока в передней части зрительного нерва, хотя первопричина до конца не изучена. Заболевание проявляется внезапным безболезненным снижением зрения на одном глазу — пациенты часто замечают его при пробуждении,— а также выпадением участков поля зрения, искажением цветовосприятия и снижением центральной остроты зрения. В худшем случае зрение утрачивается необратимо.
Еще в 2024 году американские ученые опубликовали исследование, посвященное развитию болезни на фоне приема препаратов этого класса. Они изучили данные пациентов нейроофтальмологического отделения одного академического центра за 2017–2023 годы, отобрали 16 тыс. человек без NAION в анамнезе и сопоставили тех, кто принимал семаглутид, с теми, кто его не принимал, уравняв группы по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям. Оказалось, что у пациентов с диабетом второго типа после семаглутида риск NAION был в 4,28 раза выше, а у пациентов с избыточным весом или ожирением — в 7,64 раза выше. Однако FDA сочло это исследование недостаточным основанием для выводов, и провело собственную оценку. В итоге американский регулятор признал связь достаточно вероятной, чтобы предупредить о ней в инструкциях.
Предупреждение FDA не стало для российского рынка неожиданностью, пояснила “Ъ” исполнительный директор фармкомпании «Биотика» Светлана Бесчастнова.
Еще в июне 2025 года комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора Европейского агентства лекарственных средств признал NAION очень редкой нежелательной реакцией препаратов на основе семаглутида и попросил внести соответствующую информацию в инструкции к препаратам. Минздрав РФ последовал этому примеру позже: в августе 2026 года ведомство, ссылаясь на информационное письмо Научного центра экспертизы лекарственных средств, рекомендовало держателям регистрационных удостоверений дополнить инструкции по применению семаглутида сведениями о возможной потере зрения.
«В краткосрочной перспективе я ожидаю скорее информационный, а не рыночный эффект: на несколько недель может снизиться число первичных обращений со стороны пациентов, которые применяют препарат без строгих медицинских показаний,— предполагает Светлана Бесчастнова.— Рост рынка семаглутида уже замедлился до 38% в третьем квартале, но причина в насыщении и переходе на тирзепатид (относится к тому же классу, что и семаглутид, но действует сразу на два рецептора — GLP-1 и GIP.— “Ъ”), а не в вопросах безопасности».
Рынок препаратов для контроля веса в РФ в последние годы заметно вырос. Если в 2024 году, по данным RNC Pharma, продажи семаглутида составили около 9,7 млрд руб., то к сентябрю 2026-го объем продаж семаглутида и тирзепатида вместе достиг примерно 72,7 млрд руб. При этом тирзепатид быстро набирает популярность — за девять месяцев 2026 года его продажи достигли 45,7 млрд руб. и составили больше 60% выручки сегмента, хотя сам препарат появился в российских аптеках сравнительно недавно.
Светлана Бесчастнова считает, что после предупреждения FDA лишь усилится роль подбора пациентов, исходного офтальмологического анамнеза и наблюдения за пациентом на фоне лечения.
Врач-эндокринолог компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская подчеркивает, что NAION — крайне редкое осложнение. Она отмечает, что у пациентов с сахарным диабетом и ожирением нередко уже присутствуют дополнительные факторы риска сосудистых заболеваний, в том числе артериальная гипертензия, нарушения липидного обмена и синдром обструктивного апноэ сна — отделить влияние самого препарата от сопутствующих заболеваний не всегда возможно. Госпожа Садовская также обращает внимание, что эффективность агонистов рецепторов GLP-1 RA в лечении ожирения и сахарного диабета подтверждена широкой научной базой — новые данные не повод отказываться от их применения. Напротив, задача врача — подобрать лечение, при котором «ожидаемая польза для конкретного человека будет превышать возможные риски». По словам госпожи Садовской, гораздо более серьезная проблема — бесконтрольное применение таких препаратов, когда их используют, просто чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов: «Важно понимать, что это не косметическая процедура, а полноценная медикаментозная терапия, которая требует глубокой оценки показаний для конкретного пациента и учитывает особенности его организма»
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 5