Ослепительная худоба

Еще в 2024 году американские ученые опубликовали исследование, посвященное развитию болезни на фоне приема препаратов этого класса. Они изучили данные пациентов нейроофтальмологического отделения одного академического центра за 2017–2023 годы, отобрали 16 тыс. человек без NAION в анамнезе и сопоставили тех, кто принимал семаглутид, с теми, кто его не принимал, уравняв группы по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям. Оказалось, что у пациентов с диабетом второго типа после семаглутида риск NAION был в 4,28 раза выше, а у пациентов с избыточным весом или ожирением — в 7,64 раза выше. Однако FDA сочло это исследование недостаточным основанием для выводов, и провело собственную оценку. В итоге американский регулятор признал связь достаточно вероятной, чтобы предупредить о ней в инструкциях.