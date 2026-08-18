«Мультикан-8» проверят на качество

Производитель отзывает препарат, который связали с гибелью собак в Ярославской области. 18 августа стало известно, что сотни питомцев умерли или заболели после вакцины от бешенства «Мультикан-8». Жители региона стали массово жаловаться на прививки 20-й партией, которую ветеринары использовали в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

По словам хозяев, питомцы стали хромать и грызть лапы — у многих появились проблемы с кишечником. Владельцы собак связали это с применением препарата.

Производитель вакцины — ООО «Ветбиохим» — на этом фоне прекратил поставки лекарства и пообещал провести контроль качества.

Пока рано называть вакцину основной причиной гибели собак, говорит директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов:

«У каждого из производителей лекарственных средств есть обязательства хранить архивные серии. Соответственно, если сейчас претензии возникают именно к вакцине, в уполномоченную организацию — Всероссийский государственный научно-контрольный институт, подведомственный Россельхознадзору, — необходимо направлять рекламации с претензиями по качеству препарата. Его изымут из архива и проведут независимую оценку на безопасность. Исходя из результатов будут принимать решение.

Если продукция будет признана небезопасной, информация об этом появится на сайте Россельхознадзора, и производителя обяжут отозвать всю отгруженную партию. Либо же, наоборот, исключат все подозрения и будут дальше разбираться, в чем причина гибели животных. Может, препарат вообще был сфабрикован — такое тоже может быть. И хотя на флаконе наклеена нужная этикетка, не факт, что она оригинальная».

В «Ветбиохиме» отметили, что знают о случаях гибели собак. Однако такие жалобы они получали только из Ярославской области.

Хозяева питомцев пока что могут использовать другие препараты, отмечает управляющая клиникой «Энергия» в Москве Елизавета Кончева:

«Это как-то очень странная история. Объем вакцин "Мультикан-8" по всей стране гигантский. То есть это не тысячи ампул, а миллионы. Судя по тому, как СМИ описывают симптомы, их можно было просто придумать и написать через запятую. Непонятно, что из этого правда. При подорванном иммунитете и возникновении заболевания из-за большого количества вирусов окружающей среды симптоматика может появиться, но не вся подряд.

Пока проверки лекарственного средства не завершились, никакой паники быть не может. Количество препаратов на рынке достаточное для того, чтобы выбрать альтернативу. Есть "Мультикан-6", который прививается без бешенства. Есть "Мультикан-4", "Биофел", "Астерион", "Пентавак". Вакцины от бешенства сейчас ставят только российского производства — это препараты на основе штамма "Щелково-51": "Рабикан", "Рабикс", "Рабиков" и так далее».

В «Центре ветеринарии» добавили, что 20-ю партию препарата временно перестали использовать.

И отметили, что раньше проблем с вакциной от «Ветбиохима» не возникало.

Егор Парфенов