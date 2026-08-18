Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мультикан-8» проверят на качество

Что известно о гибели сотен собак в Ярославской области после вакцинации

Производитель отзывает препарат, который связали с гибелью собак в Ярославской области. 18 августа стало известно, что сотни питомцев умерли или заболели после вакцины от бешенства «Мультикан-8». Жители региона стали массово жаловаться на прививки 20-й партией, которую ветеринары использовали в августе.

Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

По словам хозяев, питомцы стали хромать и грызть лапы — у многих появились проблемы с кишечником. Владельцы собак связали это с применением препарата.

Производитель вакцины — ООО «Ветбиохим» — на этом фоне прекратил поставки лекарства и пообещал провести контроль качества.

Пока рано называть вакцину основной причиной гибели собак, говорит директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов:

«У каждого из производителей лекарственных средств есть обязательства хранить архивные серии. Соответственно, если сейчас претензии возникают именно к вакцине, в уполномоченную организацию — Всероссийский государственный научно-контрольный институт, подведомственный Россельхознадзору, — необходимо направлять рекламации с претензиями по качеству препарата. Его изымут из архива и проведут независимую оценку на безопасность. Исходя из результатов будут принимать решение.

В московских клиниках сложно найти вакцину от энцефалита

Если продукция будет признана небезопасной, информация об этом появится на сайте Россельхознадзора, и производителя обяжут отозвать всю отгруженную партию. Либо же, наоборот, исключат все подозрения и будут дальше разбираться, в чем причина гибели животных. Может, препарат вообще был сфабрикован — такое тоже может быть. И хотя на флаконе наклеена нужная этикетка, не факт, что она оригинальная».

В «Ветбиохиме» отметили, что знают о случаях гибели собак. Однако такие жалобы они получали только из Ярославской области.

Хозяева питомцев пока что могут использовать другие препараты, отмечает управляющая клиникой «Энергия» в Москве Елизавета Кончева:

«Это как-то очень странная история. Объем вакцин "Мультикан-8" по всей стране гигантский. То есть это не тысячи ампул, а миллионы. Судя по тому, как СМИ описывают симптомы, их можно было просто придумать и написать через запятую. Непонятно, что из этого правда. При подорванном иммунитете и возникновении заболевания из-за большого количества вирусов окружающей среды симптоматика может появиться, но не вся подряд.

Заболеваемость корью, коклюшем и туберкулезом сократилась

Пока проверки лекарственного средства не завершились, никакой паники быть не может. Количество препаратов на рынке достаточное для того, чтобы выбрать альтернативу. Есть "Мультикан-6", который прививается без бешенства. Есть "Мультикан-4", "Биофел", "Астерион", "Пентавак". Вакцины от бешенства сейчас ставят только российского производства — это препараты на основе штамма "Щелково-51": "Рабикан", "Рабикс", "Рабиков" и так далее».

В «Центре ветеринарии» добавили, что 20-ю партию препарата временно перестали использовать.

И отметили, что раньше проблем с вакциной от «Ветбиохима» не возникало.

Егор Парфенов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд