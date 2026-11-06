Правительство разрешило продажу лекарств в сельских почтовых отделениях
Жители сел, где нет аптек и медицинских организаций, смогут покупать лекарства в почтовых отделениях и передвижных аптечных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
В перечень вошли более 100 безрецептурных препаратов, которые чаще всего нужны при амбулаторном лечении. По данным министерства, особых условий хранения они не требуют, поэтому их качество на почте удастся сохранить без риска для безопасности. Отпускать лекарства будут только сотрудники отделений, прошедшие дополнительное обучение их приемке, хранению и отпуску. Права на фармацевтическое консультирование покупателей у них нет, передает «Интерфакс».
Отдельным распоряжением правительство уточнило, что Нижегородская и Курская области станут первыми регионами, где пройдет эксперимент с передвижными аптечными пунктами. Они рассчитаны на жителей малонаселенных и отдаленных сел без стационарных аптек. Продавать в них будут востребованные препараты, кроме содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества или более 25% спирта, а также требующих особых условий хранения.
Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. За это время власти планируют отработать механизм такой торговли. Другие регионы смогут присоединиться позже: для этого глава субъекта должен будет направить ходатайство в Минздрав.