Правительство разрешило продажу лекарств в сельских почтовых отделениях

Отдельным распоряжением правительство уточнило, что Нижегородская и Курская области станут первыми регионами, где пройдет эксперимент с передвижными аптечными пунктами. Они рассчитаны на жителей малонаселенных и отдаленных сел без стационарных аптек. Продавать в них будут востребованные препараты, кроме содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества или более 25% спирта, а также требующих особых условий хранения.