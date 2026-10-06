Лекарство от здоровья

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за массовой гибели собак после вакцинации. У препарата «Мультикан-8» обнаружили поддельный паспорт качества. По данным столичной прокуратуры, документ использовали при вводе одной из серий вакцины в оборот. Название производителя ведомство не приводит. Однако по данным Интерфакса, речь идет о компании «Ветбиохим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Вопросы к «Мультикану» появились еще летом. В августе владельцы собак в Москве, Петербурге, Ярославле и Костроме сообщали о гибели животных после вакцинации. В одной из партий специалисты обнаружили вирус Ауески, возбудитель так называемого псевдобешенства. После этого «Ветбиохим» остановил выпуск линейки «Мультикан».

Теперь, вероятно, стоит ожидать массовых исков от владельцев погибших собак, говорит старший партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова:

«Если будет установлено, что лица, ответственные за выпуск препарата в оборот, знали о его ненадлежащем качестве, но тем не менее допустили производство или реализацию вакцины в широкое распространение, возможна и дополнительная уголовно-правовая оценка их действиям. Она предусматривает ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств. При этом уголовную ответственность будет нести не сама компания, а конкретные физические лица, это руководители, сотрудники.

Что касается владельцев погибших собак, если будет доказана причинно-следственная связь между применением конкретной серии вакцины и гибелью животных, они смогут требовать возмещения расходов на лечение, стоимость погибшего животного и иных убытков.

Поэтому сейчас главный вопрос, был ли поддельный паспорт качества отдельным эпизодом с документами или способом скрыть проблему, о которой кто-то уже знал.

Именно от этого ответа зависит многое: и окончательная квалификация, и реальная ответственность виновных лиц».

Среди тех, кто потерял питомца — слушательница Анна. Её немецкой овчарке было 3,5 года. 14 августа собаке сделали плановую прививку «Мультиканом». Что произошло дальше, она рассказала “Ъ FM”:

«В суд, конечно, будем подавать. Мы просто пока еще толком не отошли от ситуации. Конечно, за все это они будут платить, плюс еще наше моральное состояние. У меня дочь 17 лет до сих пор по ночам встает и плачет. Собака была очень любима.

Это произошло 14 августа. Мы пошли на плановую прививку. Собака была абсолютно здоровой. У него хорошая родословная и генетика, мы его очень долго выбирали. До этого два раза делали, никаких проблем не было. Мы доверяли „Мультикану“, потому что про него говорили все, что это самое лучшее лекарство, даже никаких сомнений не было. И 19 августа — все нормально, никаких признаков не было. Я ушла на работу, мужу сказала последить за питомцем, он был каким-то вялым. Через два часа мне звонит супруг и говорит: приезжай, отвезем его в ветеринарную клинику.

И там нам сообщили, что, к сожалению, вот такая партия „Мультикан-8“ 20-й серии. Лечению не подлежит.



21-го или 22 августа он у нас ушел. Два дня мучительной смерти. Поэтому за это, конечно, нужно наказать. И наказание, надеемся, что будет справедливое».

До скандала «Мультикан-8» был самой продаваемой вакциной для собак в России. По данным RNC Pharma, препарат лидировал по объемам продаж в первом полугодии 2026 года. После первых сообщений о гибели животных «Ветбиохим» отозвал около 60 тыс. доз подозрительной серии.

Андрей Дубков