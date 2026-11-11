Аптеки закупились не опережение
Дистрибуторы стали снижать оптовые цены на лекарства из-за затоваривания ритейла
Фармдистрибуторы стали снижать закупочную стоимость лекарств, по данным аптечных сетей. Пока незначительно, в пределах 1%, однако ранее отпускные цены стабильно росли. Это может быть обусловлено сезонными факторами: к октябрю, когда увеличивается спрос в том числе на противопростудные препараты, фармритейлеры успели заполнить свои склады.
Фармдистрибуторы с середины октября 2026 года перестали повышать, а по некоторым позициям даже снизили закупочные цены на лекарства, предлагаемые фармритейлерам. Такую тенденцию заметили сразу в нескольких аптечных сетях. В «Аптечной сети 36,6» сообщили “Ъ”, что цены на 3,5 тыс. самых популярных позиций сейчас вернулись к уровню, который был в середине августа, в начале осени они совокупно увеличились на 0,8%. В «Ригла-Здравсити» оценивают текущий дисконт примерно в 1%.
Рынок фармдистрибуции в России сильно консолидирован. Согласно DSM Group, более 70% поставок препаратов в фармрозницу осуществляют четыре компании: «ФК Пульс» (объем продаж в первой половине 2026 года составил 236 млрд руб., доля на рынке — 22%), «ЦВ Протек» (231 млрд руб. и 20,3%), «Катрен» (202 млрд руб. и 19,5%) и «ФК Гранд Капитал» (120 млрд руб. и 10,5%).
Колебания закупочной стоимости товара у дистрибуторов — это отражение высокой конкуренции в сегменте дистрибуции, констатирует гендиректор «ЦВ Протек» Дмитрий Погребинский. Данные о снижении цен в компании не подтвердили и не опровергли. В «ФК Гранд Капитал» говорят, что их ценовые предложения в последнее время не снижались. В «Пульсе» и «Катрене» на запросы “Ъ” не ответили.
Замедление роста цен или даже их снижение может быть связано с тем, что в конце года дистрибуторы традиционно пересматривают условия работы с фармпроизводителями, и они стремятся снизить товарные запасы на складах.
В этом году переговоры идут особенно тяжело, учитывая риски, связанные с атаками на логистическую инфраструктуру, говорит один из собеседников “Ъ” на фармрынке.
Снижение цен в октябре может также объясняться сезонным фактором, говорит коммерческий директор «Ригла-Здравсити» Илья Николаев. По его словам, обычно в конце первого и третьего кварталов в аптечных сетях в преддверии повышенного спроса отмечается затоваривание.
Сезонным фактором объясняют колебания цен и в «Озон Фармацевтике». У самих фармпроизводителей цены для дистрибуторов тоже постоянно меняются, а договоренности с некоторыми из них могут предусматривать и дисконт, поясняют в компании. В конце года дистрибуторы могут пытаться стимулировать продажи, отмечает эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский.
Но всплеска продаж, связанного с началом сезона простуд, к которому готовились игроки рынка, в этом году не было (см. “Ъ” от 30 сентября). Согласно DSM Group, в сентябре 2026 года продано 375,5 млн упаковок лекарств на 183,7 млрд руб. В натуральном выражении это на 3,6% меньше год к году, в денежном — на 11,4% больше. Годом ранее в сентябре рост натуральных продаж составлял 0,7%, денежных — 14,9%. На 40–43-й неделях 2026 года (5 октября — 1 ноября) продажи лекарств в натуральном выражении снизились на 8% год к году.
При этом замедляется и рост розничных цен на препараты: согласно RNC Pharma, инфляция в фармрознице за три квартала 2026 года составила 6,1%. Для сравнения: по итогам всего 2025 года аналитики оценивали ее в 6,8%, в 2024 году — в 9,5%. Постепенное снижение цен на лекарства в целом может быть связано с увеличением количества игроков на фармрынке, заключает вице-президент «Фармасинтеза» Никита Пуния.