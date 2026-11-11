Аптеки закупились не опережение

Фармдистрибуторы с середины октября 2026 года перестали повышать, а по некоторым позициям даже снизили закупочные цены на лекарства, предлагаемые фармритейлерам. Такую тенденцию заметили сразу в нескольких аптечных сетях. В «Аптечной сети 36,6» сообщили “Ъ”, что цены на 3,5 тыс. самых популярных позиций сейчас вернулись к уровню, который был в середине августа, в начале осени они совокупно увеличились на 0,8%. В «Ригла-Здравсити» оценивают текущий дисконт примерно в 1%.