Оземпийские чемпионы

За первые семь месяцев 2026 года онлайн-продажи лекарств выросли на 22% в деньгах и всего на 2% в упаковках, это гораздо меньше, чем годом ранее. В офлайн-рознице натуральные продажи лекарств сокращаются уже несколько лет. Практически единственным драйвером торговли для аптечного сектора остаются аналоги «Оземпика» и «Мунджаро», продажи которых в онлайне в 2026 году выросли в 2,4 раза, а в офлайне — на 60% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Темпы роста интернет-продаж лекарств в России заметно замедлились. В январе–июле 2026 года в упаковках они выросли всего на 2% год к году (до 270 млн штук) против 18% годом ранее, сообщил на «Аптечном саммите» гендиректор аналитической компании «АльфаРМ» Николай Демидов. В деньгах объем продаж увеличился на 22%, до 181,8 млрд руб. Но в январе—июле 2025 года рост был выше — на уровне 31%.

Замедление онлайн-продаж фиксируют и другие аналитики. По данным DSM Group, за первые семь месяцев 2026 года оборот аптечного e-commerce вырос на 22,2%, до 250,7 млрд руб. (против 33,2% годом ранее). По оценкам RNC Pharma, которые учитывают и парафармацевтику (аптечную косметику, БАДы), онлайн-продажи и бронирование в первой половине этого года достигли 349,4 млрд руб., что больше на 28,8% год к году. В целом аналитики, опрошенные “Ъ”, оценивают долю онлайн-канала в аптечных продажах в 17–28% в зависимости от методики подсчета.

Рублевый рост в онлайне поддерживается удорожанием чека: средняя цена купленного в интернете лекарства достигла 674 руб. Это на 19% больше год к году. К июлю она поднялась до 724 руб. В офлайне средняя цена выросла на 12%, до 392 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В целом объемы реализации лекарств через традиционные аптеки за первые семь месяцев 2026 года в деньгах увеличились лишь на 4%, до 927 млрд руб. Годом ранее рост был на уровне 11%. Натуральные продажи упали на 7%, до 2,3 млрд штук, следует из данных «АльфаРМ».

По оценке самих фармритейлеров, рынок уже не демонстрирует таких темпов роста, как несколько лет назад. «Динамика в первой половине 2026 года хуже, чем за тот же период 2025 года, а прошлогодние результаты, в свою очередь, хуже показателей 2024 года»,— отмечает гендиректор партнерства аптечных сетей IRIS Галина Орлова.

Рост онлайн-сегмента обеспечивает спрос на препараты на основе семаглутида, тирзепатида по типу «Оземпика» и «Мунджаро»: их используют при сахарном диабете и для похудения. В онлайне они сформировали 11% выручки с ростом продаж в 2,4 раза, тогда как в офлайне их доля составляет 5% при приросте на 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Других столь динамичных драйверов у фармрозницы нет: у категории половых гормонов рост в онлайне составил лишь 13%, а в офлайне динамика была нулевой. Ингибиторы АПФ, которые применяют при гипертонии, прибавили в онлайне 16%, в офлайне — 7% (см. подробнее график).

Однако и в нише препаратов на основе семаглутида, тирзепатида, по словам гендиректора «Аптечной сети 36,6» Александра Кузина, «может произойти эрозия цен», что приведет к замедлению роста продаж в денежном выражении. Цены могут начать снижаться за счет выхода на рынок новых производителей. Сейчас большая часть продаж в этой нише приходится на препараты «Герофарма» и «Промомеда», но свои аналоги «Оземпика» и «Мунджаро» уже представили, например, «Фармстандарт», «ПСК Фарма», «Фармасинтез» и другие. Учитывая, что эти лекарства входят в перечень жизненно важных, ценовое регулирование и усиление конкуренции приведут к снижению темпов прироста продаж уже в 2027 году, прогнозирует господин Кузин.

Виктория Колганова