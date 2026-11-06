Аптеки приехали на почту
Правительство вводит новые форматы продажи лекарств в сельской местности
В сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные и медицинские организации, правительство разрешает продажу лекарств через почтовые отделения. Как сообщают в Минздраве, отпускать смогут более 100 наименований безрецептурных препаратов. Также власти определились с первыми регионами, которые будут участвовать в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах,— ими станут Нижегородская и Курская области. По мнению экспертов, эти меры повысят доступность лекарств в регионах, где бизнесу невыгодно открывать стационарные точки продаж.
Белый дом для повышения доступности лекарств в сельской местности вводит новые форматы их продажи. Как сообщили 6 ноября в Минздраве, утверждено постановление правительства, позволяющее продавать лекарства в отделениях «Почты России» в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные и медицинские организации. Как уточнили в ведомстве, эта мера «распространяется на всю территорию страны».
В перечень препаратов, которые можно будет отпускать через почтовые отделения, вошло более 100 наименований, наиболее востребованных при амбулаторном лечении и отпускаемых без рецепта,— они не требуют специальных условий хранения. Исключением станут лекарства, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества или более 25% спирта.
Как отметили в Минздраве, продажу смогут осуществлять только работники почтовых отделений, прошедшие дополнительное обучение по вопросам приемки, хранения и отпуска лекарств. Вместе с тем они не наделены полномочиями по фармацевтическому консультированию граждан.
Кроме того, правительство определило регионы, которые примут участие в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах,— пилотными субъектами РФ станут Нижегородская и Курская области. Напомним, такой аптекой предлагается считать автотранспорт «с отдельной кабиной водителя», который принадлежит аптечной организации на праве собственности и оснащен оборудованием, способным поддерживать его автономную работу. Предполагается, что одна такая автоаптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Эксперимент запущен с 1 сентября текущего года и продлится до 1 сентября 2029 года.
Как сообщают в Минздраве, проведение эксперимента в двух регионах позволит оценить эффективность таких каналов продажи препаратов и впоследствии распространить этот механизм на всю страну. «В дальнейшем для включения региона в эксперимент руководитель субъекта должен будет подать ходатайство в Минздрав»,— пояснили в ведомстве.
Запуск пилотного проекта не потребует от регионов бюджетных расходов: все затраты должны будут взять на себя аптечные сети.
По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, для сел и отдаленных территорий доступ к лекарствам по-прежнему остается одной из самых уязвимых точек системы здравоохранения: «Там, где нет аптек, даже простые препараты от температуры, боли или расстройств пищеварения превращаются в проблему». В то же время он указывает на риски, связанные с обеспечением качества таких лекарств. «Речь идет о хранении, транспортировке, контроле сроков годности и соблюдении температурного режима. Важно не допустить подмены профессиональной фармацевтической деятельности упрощенной моделью без достаточного контроля. Инициатива должна оставаться инструментом повышения доступности базовых препаратов и каналом навигации пациентов, а не заменой медицинских специалистов»,— отмечает Ян Власов.
При этом, как считает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова, новые механизмы могут оказаться финансово невыгодными как для аптечных сетей, так и для «Почты России». «Для аптечного бизнеса передвижные аптеки могут быть разве что социальной миссией. Но они могут себе это позволить при коммерческой успешности своих стационарных точек. Аналогичные сомнения у меня есть и относительно окупаемости продаж в почтовых отделениях — и в этом случае найти источники для покрытия убытков будет сложнее»,— говорит она.