Аптеки приехали на почту

При этом, как считает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова, новые механизмы могут оказаться финансово невыгодными как для аптечных сетей, так и для «Почты России». «Для аптечного бизнеса передвижные аптеки могут быть разве что социальной миссией. Но они могут себе это позволить при коммерческой успешности своих стационарных точек. Аналогичные сомнения у меня есть и относительно окупаемости продаж в почтовых отделениях — и в этом случае найти источники для покрытия убытков будет сложнее»,— говорит она.