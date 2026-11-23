Согласно RNC Pharma, за январь—октябрь российские потребители купили в аптеках 88,1 млн упаковок противодиарейных средств на 30 млрд руб., что в денежном выражении на 6% больше год к году, а в натуральном — на 8% меньше. Выручка аптек от продажи слабительных за тот же период составила 20 млрд руб., на 15% больше год к году, было реализовано 46,9 млн упаковок, на 2% больше год к году. Препараты из смежной категории кишечных спазмолитиков составили 70,9 млн упаковок на 28,1 млрд руб., в деньгах на 10% больше год к году, в упаковках — на 2% меньше.