Производители дали слабительного
В России появился новый препарат для лечения синдрома раздраженного кишечника
В России зарегистрирован новый препарат для терапии синдрома раздраженного кишечника. Средство на основе линаклотида будет выпускать «Промомед». Такой препарат американская Ironwood Pharmaceuticals выпускала в США и Европе под названиями Linzess и Constella, но в России он не был зарегистрирован.
«Промомед» зарегистрировал в России первый препарат с линаклотидом, применяемым при терапии синдрома раздраженного кишечника. Данные об этом появились в госреестре лекарств.
Линаклотид был разработан американской Ironwood Pharmaceuticals. Впервые компания вместе с партнерами вывела его на рынок США в 2012 году под торговым названием Linzess, в Европе он появился чуть позже под названием Constella, а на российском рынке его не было.
«Промомед» в 2005 году основал Петр Белый. В портфеле компании более 300 препаратов, включая средства для похудения «Квинсента», «Велгия» и «Тирзетта». Выручка в 2025 году выросла на 75,2% год к году, до 37,6 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза, до 7,2 млрд руб.
Как сообщили “Ъ” в «Промомеде», свой препарат с линаклотидом компания будет продавать под брендом «Линзелакс-Про». Производство, включая синтез субстанции, будет организовано на заводе «Промомеда» «Биохимик» в Саранске.
Синдром разраженного кишечника (СРК) — многофакторное заболевание, причиной которого становится нарушение взаимодействия кишечника и мозга. Симптомы СРК — боль в животе, нарушения стула. В России СРК, по разным оценкам, страдает 10–13% населения, говорит врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Анастасия Андрианова. В целом функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта затрагивают 40% населения мира, при этом СРК характеризуется заметным ухудшением качества жизни, вплоть до значимого снижения работоспособности, добавляют в «Промомеде».
В зависимости от симптомов, пациентам с СРК рекомендуют слабительные или противодиарейные средства, иногда могут назначать и нейромодуляторы, говорит госпожа Андрианова.
Согласно RNC Pharma, за январь—октябрь российские потребители купили в аптеках 88,1 млн упаковок противодиарейных средств на 30 млрд руб., что в денежном выражении на 6% больше год к году, а в натуральном — на 8% меньше. Выручка аптек от продажи слабительных за тот же период составила 20 млрд руб., на 15% больше год к году, было реализовано 46,9 млн упаковок, на 2% больше год к году. Препараты из смежной категории кишечных спазмолитиков составили 70,9 млн упаковок на 28,1 млрд руб., в деньгах на 10% больше год к году, в упаковках — на 2% меньше.
Линаклотид предназначен для пациентов, у которых СРК сопровождается запорами различной степени тяжести. В таких случаях обычно назначают слабительные. В этом сегменте по продажам лидируют «Микролакс» компании Kenvue, а также «Дюфалак» и «Слабилен» компании Abbott — эти три позиции формируют больше 40% денежных продаж в категории, следует из данных RNC Pharma.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 10