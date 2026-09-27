Добавкам подбирают путь

Ввозная таможенная пошлина для биологически активных добавок из недружественных стран с 2 октября вырастет с текущих 10–20% до 35%. Решение может повлечь за собой увеличение цен на 10–15% как для импортного, так и для отечественного ассортимента. Дополнительные доходы бюджета могут достигнуть 30 млрд руб. Но мера плохо скажется на аптечной рознице из-за потенциального снижения продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Правительство России включило биологически активные добавки (БАДы) к пище в потребительской упаковке в перечень продукции, для которой действуют повышенные импортные пошлины. Это следует из постановления, опубликованного вечером 25 сентября. Документ вступает в силу через семь дней, то есть 2 октября. Пошлина на БАДы в размере 35% установлена по 31 декабря 2027 года. Мера распространяется на все недружественные страны, кроме Венгрии и Словакии.

Сейчас для основных групп БАДов импортные пошлины составляют 10–20%, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Он предполагает, что решение властей может быть направлено на поддержку российских производителей и пополнение бюджета. При годовом объеме рынка около 300 млрд руб. повышение ставок может принести 30 млрд руб., подсчитал эксперт. Рост розничных цен на попавшие под регулирование позиции, по оценке господина Шуляка, составит 10–15%.

БАДы из недружественных стран, по грубым подсчетам, занимают 32,8% рынка добавок в денежном выражении и 18% — в натуральном, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. За весь 2025 год объем их продаж достиг 75,2 млрд руб., или 88 млн упаковок. Эксперт обращает внимание на то, что под определение продукции из недружественных стран попадают многие топовые марки, включая Solgar, «Бак-Сет» и «Детримакс».

Рост таможенных ставок будет автоматически транслироваться в цену на полке, считает господин Беспалов.

Хотя исполнительный директор СРО «Союз производителей БАДов к пище» Александр Жестков сомневается, что поставщики пойдут на то, чтобы закладывать все 35%. Скорее компенсируют рост издержек за счет, например, урезания бюджета на рекламу, предполагает он. Эксперт не сомневается, что продукция подорожает, но считает, что коррекция останется незаметной для обеспеченной аудитории.

В части случаев, по мнению господина Беспалова, потребители будут переориентироваться на более доступные аналоги. Но аудитория некоторых производителей очень лояльна. Эксперт напоминает, что уникальных продуктов среди БАДов не так много, успех здесь сильно зависит от маркетинга и позиционирования. Господин Шуляк тоже сомневается, что аудитория массово откажется от зарубежных БАДов: они всегда были дороже российских.

Но подорожание импорта в перспективе приведет и к росту стоимости продукции российских производителей, предполагает господин Шуляк. Такая картина наблюдается на рынке вина, где повышение пошлин на продукцию недружественных стран привело к общерыночному подорожанию и падению спроса (см. “Ъ” от 29 июля).

Согласно DSM Group, в августе средняя стоимость упаковки БАДов в аптеках составила 512,8 руб., увеличившись год к году на 13,2%. Всего в январе—августе в фармацевтической рознице было продано 268,2 млн упаковок БАДов на 134,1 млрд руб. За год значения прибавили 3,1% и 17% соответственно. Часть продукции реализуется через маркетплейсы и другие универсальные интернет-ресурсы. Но в оперативном режиме мониторинг этих продаж не ведется.

Продукция топовых марок БАДов из недружественных стран, по словам господина Беспалова, вносит существенный вклад в продажи аптек за счет высокой стоимости, наценки и существенных маркетинговых бюджетов.

«Сокращение или тем более потеря данных объемов может критично подействовать на экономику многих розничных продавцов»,— рассуждает Николай Беспалов.

Эксперт предполагает, что часть поставщиков пересмотрит ассортимент БАДов, сохранив наиболее маржинальные позиции.

Дополнительный рост высоких пошлин — теневизация рынка. Николай Беспалов не исключает краткосрочного роста серых поставок, хотя и сомневается, что речь о серьезных объемах. Эксперт поясняет, что масштаб пошлин все еще не такой, чтобы было целесообразно формировать теневые каналы, как это было с «Оземпиком» (популярный противодиабетический препарат для снижения веса) и «Бравекто» (ветеринарный препарат от клещей), исчезнувших с российского рынка.

Виктория Колганова, Александра Мерцалова