Грипп подешевел

Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах: в сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических — на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За первые три недели сентября (36-я, 37-я и 38-я недели 2026 года) в российской фармрознице было продано 5,7 млн упаковок противовирусных препаратов на 3,4 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных DSM Group. По сравнению с предыдущими тремя неделями продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.

В сегменте симптоматических средств от простуды динамика схожая. За первые три недели сентября 2026 года реализовано 4,15 млн упаковок на 2,28 млрд руб. К августу продажи подскочили на 81% в деньгах и на 75% в упаковках, но в годовом выражении зафиксировано падение на 3,5% и 14% соответственно.

Всплеском продаж противовирусных и симптоматических препаратов от простуды ожидаемо начался сезон ОРВИ, гриппа и COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября заболеваемость выросла на 33,8% за неделю, до 734 тыс. случаев (см. “Ъ” от 24 сентября).

У «СберЗдоровья» на фоне начала сезона количество онлайн-консультаций по поводу гриппа и ОРВИ с 1 по 28 сентября выросло вполовину по сравнению с августом. У «Озон Фармацевтики», например, продажи популярных противопростудных и противовирусных препаратов в рознице в сентябре выросли к августу в 2,3 раза. В «Биннофарм Групп» говорят, что реализация «Кагоцела», производимого компанией, на 38-й неделе 2026 года выросла в 3,5 раза по сравнению с 34-й неделей. В «Аптечной сети 36,6» объемы реализации таких средств в денежном выражении в сентябре увеличились на 88,7% к августу.

По сравнению с прошлогодним сезоном в этом году фармрозница не ощутила особого всплеска продаж препаратов, применяемых при простудах и ОРВИ. В «Ригле», например, отметили, что в сети натуральные продажи противопростудных средств в сентябре 2026 года снизились на 3%, противовирусных — на 11%. У «36,6» денежные продажи двух этих категорий в тот же период выросли только на 4,9% год к году, говорит гендиректор сети Александр Кузин. Вероятно, теплый сентябрь этого года поспособствовал тому, что резкого подъема заболеваемости не произошло, предполагает коммерческий директор «Ригла-Здравсити» Илья Николаев.

Ощутимая волна заболеваемости гриппом и простудных состояний в России может быть в середине октября, следующий пик вероятен в декабре, говорят опрошенные “Ъ” участники рынка.

Но по итогам всего 2026 года объем рынка противовирусных средств вряд ли превысит прошлогодний уровень, ожидает директор по продажам и маркетингу «Биннофарм Групп» Роман Дулесов.

На динамику влияют провальные продажи в начале года и слабый весенний сезон. По этой причине у розницы накопились стоки: за январь—сентябрь реализация дистрибуторами аптечным сетям упала на 10% год к году, добавляют в «Озон Фармацевтике».

На структуре продаж отражается и изменение подхода граждан к лечению простуды, отмечает врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Полякова. Многие предпочитают приобретать только симптоматические средства, например, жаропонижающие, капли в нос, а не безрецептурные противовирусные препараты, которые не имеют убедительной доказательной базы, говорит она. Кроме того, пациенты сильнее фокусируются на профилактике: в сентябре параллельно падению спроса на противовирусные в рознице растут продажи витаминных комплексов, добавляет Илья Николаев.

Виктория Колганова