Виагра на подъеме

За первое полугодие расходы россиян на популярные средства для мужского здоровья увеличились на 11% год к году, до 17,9 млрд руб. В натуральном выражении самый заметный рост продаж показывают БАДы: объемы их реализации выросли на 20%. Стабильный спрос на средства для коррекции фертильности, лечения заболеваний простаты и эректильной дисфункции в последние годы обеспечивает рост числа пациентов, сталкивающихся с психологическими проблемами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По данным DSM Group, в январе—июне 2026 года продажи биологически активных добавок (БАД) для мужского здоровья в России в натуральном выражении выросли на 20%. Всего за полгода в аптеках было реализовано 1,2 млн упаковок таких биодобавок на 1,8 млрд руб. В 2025 году рост был менее заметным: тогда продажи выросли на 7%.

Самым продаваемым средством в этой категории уже несколько лет остается «Спермактин форте» от немецкой SternMaid, по подсчетам аналитиков. В 2024–2026 годах его доля в сегменте стабильно составляет 13%. Средство, как заявляет производитель, повышает концентрацию и общее количество сперматозоидов, улучшает их подвижность. На втором месте по продажам «Спермотон» от российской «Внешторг Фармы», предназначенный для тех же целей, на третьем — «Виардо Форте» от российского «Диода», обещающий нормализовать уровень тестостерона и улучшить половую функцию.

Для лечения нарушений сперматогенеза врачи нередко назначают антиоксидантные комплексы, а некоторые БАДы как раз входят в эту категорию, объясняет завотделением урогинекологии клиники «Будь здоров» Тембулат Индароков.

Он объясняет растущий спрос на такие БАДы увеличением количества мужчин, которые заботятся о здоровье и доходят до врача вовремя, когда им еще не требуется гормональная или другая агрессивная терапия.

Кроме того, многие пары целенаправленно готовятся к беременности. БАДы и нутрицевтики могут способствовать улучшению питания тканей и за счет этого — качества сперматогенеза, что повышает шансы на зачатие, говорит врач. С трудностями в зачатии ребенка в первый год попыток в среднем сталкивается 10% пар, отмечает андролог клиники «Мать и дитя» Дмитрий Москвичев.

Но сперматогенез — все же гормонозависимый процесс, и его корректируют гормональными препаратами, БАДы могут выступать только как сопутствующие средства, говорит Дмитрий Москвичев. Причину роста продаж таких биодобавок он видит в маркетинговой активности их производителей. Только в 2025 году компании, выпускающие БАДы, потратили 3,2 млрд руб. на рекламу своей продукции (см. “Ъ” от 8 июля).

Другие категории препаратов для мужского здоровья тоже показывают рост продаж, хоть и менее выраженный. Всего на лекарства из популярных категорий российские потребители за первые полгода потратили 17,9 млрд руб., что на 11% больше год к году. Например, объемы реализации средств для лечения заболеваний предстательной железы за этот период увеличились на 14% в натуральном выражении. В 2025 году рост был скромнее — 8%. В январе—июне 2026 года было продано 9,3 млн упаковок таких средств на 10,9 млрд руб.

Продажи средств для лечения эректильной дисфункции (виагра на основе силденафила и ее аналоги) в первой половине 2026 года в натуральном выражении выросли на 9%. Это меньше, чем в 2025 году, когда объем реализации увеличился на 13%. Стабильный спрос этим категориям средств обеспечивают в основном пациенты старше 50 лет, сталкивающиеся с заболеваниями репродуктивной системы, говорит Дмитрий Москвичев. Однако все чаще к ним обращаются и мужчины младшего возраста, некоторые имеют опыт употребления виагры и аналогов уже в 20 лет, отмечает врач. Причиной этого андролог называет психологический фактор: многие мужчины сталкиваются со стрессами, депрессиями, и-за чего начинаются и проблемы в половой жизни. Дополнительным фактором зачастую становится прием антидепрессантов, которые снижают либидо. Продажи таких средств в последние годы резко растут: согласно DSM Group, в 2025 году они увеличились на четверть в натуральном выражении.

Виктория Колганова