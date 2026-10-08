Дженерик ищет вход

«Промомед» зарегистрировал локализованный аналог «Трикафты», назначаемый пациентам с редким заболеванием — муковисцидозом. Сейчас в сегменте таких препаратов, объем которого за девять месяцев 2026 года уже достиг 22 млрд руб., есть только оригинальное средство и его производимый в Аргентине дженерик «Трилекса». Впрочем, вывести на рынок свое средство «Промомеду» вряд ли удастся раньше 2028 года, так как оригинальное лекарство все еще защищено патентами.