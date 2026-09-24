Вакцинам прописали заграничный маршрут

Проблемы с доступностью прививок в основном могут проявляться по ветрянке и менингиту, отмечают врачи и эксперты медицинского рынка. С сезонными от гриппа — все в порядке. В России — пик прививочной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В 2026 году Роспотребнадзор ставил цель вакцинировать от гриппа 60% населения. В 2025 году всего привились почти 77 млн человек. Это чуть меньше, чем в 2024-м. Но, как объясняют эксперты, колебания не вызваны массовым отказом от вакцинации. Показатель может быть связан просто с численностью населения или особенностями организации в регионах, писал “Ъ”.

Федеральная служба также отчитывалась, что больше стали прививаться от кори. И заметно чаще за последние годы россияне вакцинируются от пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию, менингит и сепсис. Сезонная кампания по гриппу в 2026 году может пройти без особых проблем, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Татьяна Когут:

«Прививочная кампания официально стартовала в России 2 сентября, и, в общем-то, никаких предпосылок к тому, что будет не хватать вакцины, нет. Есть только один момент: некие прогнозы говорят об относительно раннем старте подъема заболеваемости гриппом, то есть где-то ориентировочно на конец ноября. Конечно, вакцинацию надо уже реализовывать сейчас.

Другое дело — надо понимать, что состав вакцины должен отвечать требованиям ВОЗ. Это касается содержания основных антигенов гриппа A и гриппа B, то есть по 15 мкг каждого компонента должно быть. На рынке в Российской Федерации есть препараты, которые содержат меньше, это очень важно. Просто мы должны понимать, что эффективность вакцины от гриппа не 100%, а порядка 60-70%. Но этого достаточно, чтобы минимизировать риски тяжелого, осложненного течения, летальных исходов, особенно у пациентов групп риска».

В Москве из вакцин встречаются «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол», который в том числе есть в мобильных пунктах вакцинации. В частных клиниках прививка российским препаратом, включая «Ультрикс», стоит в пределах 3 тыс. руб. вместе с осмотром терапевта. Но в основном с кампанией справляется государственная медицина, отмечает руководитель клиники Hadassah в Сколково Борис Чурадзе:

«Принято было всегда считать, что четырехвалентная вакцина лучше трехвалентной, но с 2020 года практически не фиксируется циркуляция вируса гриппа B Yamagata, и поэтому трехкомпонентная вакцина является золотым стандартом. Москва обеспечена сейчас и “Флю-М”, “Ультрикс Квадри”, “Совигрипп” — все эти вакцины безопасны.

Понятно, что мы не должны ограничиваться только нашими отечественными вакцинами, но при этом независимо от внешних факторов мы должны иметь возможность прививать население и самостоятельно. Надо сказать, что в последние годы практически 90% потребностей национального календаря закрываются, выходят новые препараты, например, недавно зарегистрированная вакцина «аАКДС-М» для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии, столбняка».

На федеральные деньги в сезоне-2026 закуплено 56 млн доз российских вакцин от гриппа. Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, остальное планируют обеспечить силами регионов и работодателей. Из импортных в России зарегистрирован «Инфлювак». Но поймать в наличии его в аптеках или частных клиниках почти невозможно. Необходимости в зарубежных вакцинах от гриппа у рынка нет, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Уже много лет импортные противогриппозные вакцины если и поставляются на российский рынок, то абсолютно в минимальных объемах. То есть даже как такового спроса на них в частном сегменте медицины, по сути, нет. Российские производители сейчас выпускают огромный спектр препаратов, в том числе четырехвалентные. Понятно, есть люди, которые хотят по каким-то причинам вакцинироваться зарубежным продуктом.

Опять же есть такая практика: некоторые люди выезжают в сопредельные страны, скажем, в Грузию. С гриппом это делать бессмысленно, потому что это необходимо делать каждый год. Сложная ситуация наблюдается, например, в отношении вакцин от менингита, вакцин от ветряной оспы. От ветряной оспы нет аналога пока, от менингита, насколько я знаю, сейчас в стадии разработки препарат».

Сообщалось, что с вакциной от гриппа были перебои в Петербурге, но 16 сентября в город поступило еще более 1 млн доз. Для взрослых — «Совигрипп» и «Флю-М», для детей — есть четырехвалентный «Ультрикс Квадри». Власти отчитывались, что все составы обновили с учетом рекомендаций ВОЗ.

Александра Абанькова