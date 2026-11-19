Лекарству выставили счет
Solopharm придется заплатить 2 млрд рублей штрафа в бюджет
Российскому фармпроизводителю «Гротекс», работающему под брендом Solopharm, придется выплатить в бюджет 2 млрд руб. за нарушение конкуренции. Такое предписание компании дала Федеральная антимонопольная служба из-за вывода на рынок используемого в терапии диабета дженерика «Эмфорикс» на основе эмпаглифлозина. Права на это действующее вещество в России принадлежат немецкой Boehringer Ingelheim до 2030 года.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила 19 ноября о нарушении конкуренции со стороны ООО «Гротекс». Это юрлицо управляет бизнесом Solopharm, созданным в 2010 году бывшим совладельцем розничной сети «Лента» Олегом Жеребцовым. Причиной стал преждевременный вывод на рынок компанией дженерика «Эмфорикс» на основе эмпаглифлозина, назначаемого пациентам с диабетом. Патент на это действующее вещество в России до 2030 года принадлежит немецкой Boehringer Ingelheim, выпускающей оригинальное средство «Джардинс».
ФАС предписала «Гротексу» «прекратить нарушения и перечислить в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 2 млрд руб.».
В «Гротексе» на запрос “Ъ” оперативно не ответили. В Boehringer Ingelheim от комментариев по этому делу отказались.
Согласно DSM Group, за январь—сентябрь 2026 года в госсекторе и фармрознице было реализовано 3,9 млн упаковок средств с эмпаглифлозином на 9,6 млрд руб., что соответственно на 14,5% и на 3,4% больше год к году. На госзакупки приходится около 70%, так как препарат входит в перечень жизненно важных.
Доля оригинального «Джардинса» на рынке в целом пока составляет 85% в деньгах, 82% в упаковках, следует из данных DSM Group. Остальной объем продаж приходится на единственный дженерик от «Гротекса». С сентября 2025 года, когда был выведен на рынок «Эмфорикс», по сентябрь 2026 года «Гротекс» заработал на продажах этого средства чуть более 1,7 млрд руб., согласно DSM Group. При этом в сегменте госзакупок дженерик за это время смог потеснить оригинальное средство и занять четвертое место среди самых продаваемых препаратов от диабета (см. график).
Дело в отношении «Гротекса» ФАС возбудила в августе 2026 года по жалобе Boehringer Ingelheim. Патентная охрана эмпаглифлозина в России обеспечивается евразийским патентом, срок действия которого истекает в конце 2029 года, объясняет старший консультант юркомпании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова.
«Гротекс» зарегистрировала свой «Эмфорикс» в ноябре 2023 года. Но первые партии препарата, судя по данным Росздравнадзора, были выведены на рынок только осенью 2025 года. В ноябре прошлого года «Гротекс» также обратился в арбитражный суд с иском к Роспатенту и Boehringer Ingelheim по поводу получения принудительной лицензии на неназванный препарат. Как писало тогда отраслевое издание Vademecum, речь шла как раз о эмпаглифлозине. В октябре 2026 года суд отказал компании в удовлетворении иска.
Всего в госреестре лекарственных средств есть данные о регистрации препаратов с эмпаглифлозином от девяти компаний, включая крупных производителей — «Фармстандарт» «Фармасинтез», «Р-Фарм», «Промомед». Но, судя по данным DSM Group, эти компании пока не вывели на рынок свои дженерики: по крайней мере, в январе—сентябре 2026 года эти средства не закупались в госсегменте и не продавались в аптеках. Хотя, как следует из реестра Росздравнадзора, несколько партий «Эмпфлозы» от «Р-Фарм» были выведены в гражданский оборот этим летом, обращал внимание «Ъ-Здоровье+».
2 млрд руб., которые ФАС предписала «Гротексу» перечислить в бюджет,— достаточно крупная сумма для такого рода споров, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Для сравнения: штрафы примерно на такую же сумму от ФАС получила компания «Аксельфарм», у которой подобных спорных дженериков было четыре. Но при обжаловании решения антимонопольного органа сумма штрафа может быть уменьшена, не исключает эксперт.