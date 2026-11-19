Доля оригинального «Джардинса» на рынке в целом пока составляет 85% в деньгах, 82% в упаковках, следует из данных DSM Group. Остальной объем продаж приходится на единственный дженерик от «Гротекса». С сентября 2025 года, когда был выведен на рынок «Эмфорикс», по сентябрь 2026 года «Гротекс» заработал на продажах этого средства чуть более 1,7 млрд руб., согласно DSM Group. При этом в сегменте госзакупок дженерик за это время смог потеснить оригинальное средство и занять четвертое место среди самых продаваемых препаратов от диабета (см. график).