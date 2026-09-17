Вакцина привила вирус

Компания «Ветбиохим» объявила о приостановке производства всей серии препарата «Мультикан», из-за которого погибли десятки домашних животных. 16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцины обнаружен живой вирус Ауески, известный как ложное бешенство. Служба потребовала изъять и уничтожить 20-ю серию препарата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход — жалобы владельцев собак на «Мультикан» начали появляться еще в августе 2026 года. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах производитель «Ветбиохим» сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден.

“Ъ FM” пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от «Мультикана». Врачи сразу предупредили о том, что «реакция будет», рассказала москвичка Вероника Пустоварова:

«В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и это сказывается на собаках. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру, собака себя чувствовала максимально плохо, вся дрожала. Нам повезло, потому что нас откачали. Мы ночь лежали в ночном стационаре. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь».

Но спасти удалось не всех. Кому-то в ветклинике сразу сказали: лечения нет. Сейчас «Ветбиохим» приостановил производство всей серии вакцин «Мультикан». В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред.

По словам самих владельцев, условие компенсации — отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то «Ветбиохим» не связался до сих пор, поделилась с “Ъ FM” жительница Саратова Анна — у нее пес умер от «Мультикана» в августе:

«Со мной никто не связался, хотя я везде — в их чате в Telegram, под их постами комментарии пишу постоянно и отправляю фото собаки. Гговорю: верните мне питомца, но со мной никто не связался, ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание».

Вакцины вроде «Мультикана» не являются обязательными, однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус:

«Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке и которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, лучше выехать в ближайшую страну и вакцинировать там "Нобиваком" или "Эуриканом", потому что это вакцины все очень любят, и они легко переносятся. Серый импорт "Нобивака" и "Эурикана" достаточно сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах.

Схема с тем, что в паспорте прописывается вакцина от "Мультикан", а прививка делается "Нобивак" меня смущает тем, что это нелегально, а качество вакцина может быть сомнительным. Это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим. Это очень опасно, и собаки с кошками могут заразиться чем-нибудь смертельным».

«Ветбиохим» — один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют: альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.

Владислав Викторов, Мария Тарасова