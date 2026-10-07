Минпромторг сообщил о стабильных поставках «Атаракса» в России

Минпромторг России сообщил «Ъ», что «Атаракс» и другие препараты на основе гидроксизина стабильно и регулярно вводятся в оборот. Всего в российских аптеках в наличии более 1,26 млн упаковок лекарств с гидроксизином, в том числе более 500 тыс. упаковок «Атаракса».

Как добавили в ведомстве, в ближайшее время в оборот планируется ввести около 720 тыс. упаковок «Атаракса» и 165 тыс. упаковок «Гидроксизина».

В сообщении Минпромторга указано, что в первом полугодии 2026 года объем рынка лекарств с гидроксизином составил 3,2 млн упаковок. Год к году показатель увеличился на 2,49%.

«Атаракс» применяется для лечения тревожных расстройств, нарушений сна. 5 октября в Telegram-каналах стали распространяться сообщения о том, что в большинстве крупнейших аптек Москвы и Санкт-Петербурга купить препарат невозможно.