Терапии добавили показаний
У пациенток с раком груди появился новый препарат для лечения
Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Арейма» от «Петровакс Фарм» для лечения агрессивной формы рака молочной железы. Применение терапии на предоперационном этапе позволит сэкономить бюджету до 4,7 млрд руб. в течение пяти лет. Затраты государства на лечение онкологических больных растут вслед за заболеваемостью, что делает сегмент привлекательным для фармпроизводителей.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» на основе камрелизумаба по новому показанию — для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Об этом “Ъ” сообщил производитель лекарства «Петровакс Фарм». Препарат можно будет применять в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе.
Камрелизумаб — разработка китайской Jiangsu Hengrui. В России производство препарата под брендом «Арейма» локализовано «Петровакс Фарм», который производит его в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Лекарственное средство получило регистрационное удостоверение еще в ноябре 2024 года, первоначально его планировали применять для лечения рака носоглотки и пищевода. Позднее препарат также был зарегистрирован как средство для лечения немелкоклеточного рака легкого. С 2026 года вошел в перечень жизненно важных (ЖНВЛП). Его предельная цена — 126,6 тыс. руб. за флакон раствора.
«Петровакс Фарм» основана в 1996 году группой ученых во главе с доктором химических наук Аркадием Некрасовым. В 2013–2014 годах контрольный пакет акций компании купил холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. В 2022 году компания была продана менеджменту. Сейчас бенефициаром ООО «НПО "Петровакс Фарм"» — производственного юрлица компании — указан президент «Петровакса» Михаил Цыферов. Согласно СПАРК, выручка компании в 2025 году выросла на 26% год к году, до 19,9 млрд руб., чистая прибыль — в три раза, до 1,5 млрд руб.
В России до сих пор не было зарегистрированной иммунотерапии именно для ранней формы ТНРМЖ, объясняет исполнительный директор Высшей школы онкологии Полина Шило. В других странах по этому показанию применяются препараты на основе пембролизумаба. Оригинальное лекарство на основе этого вещества — «Китруда» от американской Merck & Co. Этот препарат, применяемый при широком спектре онкопатологий, в России зарегистрирован, к тому же у него есть локальные аналоги, например, от Biocad, «Р-Фарм» и МИТ. Но именно для лечения ТНРМЖ пембролизумаб не был показан, говорит врач.
В 2024 году в России было зафиксировано 84,5 тыс. случаев рака молочной железы, на четверть больше, чем в 2015 году, сообщал Росстат (см. “Ъ” от 16 февраля). Примерно 15% из этих пациенток (в среднем ежегодно 12,7 тыс. женщин) ставят диагноз ТНРМЖ.
Около 10 тыс. случаев заболевания выявляются на второй-третьей стадии, когда пациенткам как раз может быть актуальна предоперационная иммунотерапия, говорят в «Петроваксе».
Добавление камрелизумаба к лечению на предоперационном этапе позволяет снизить риск метастаз у пациенток, отмечает заведующий кафедрой регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий Сеченовского университета Василий Ряженов. Расходы на лечение метастатической формы у одной пациентки оцениваются в 4,8–7,2 млн руб., а затраты на курс камрелизумаба могут быть в три-пять раза ниже, отмечает он. Терапия позволит сэкономить бюджету до 4,7 млрд руб. для одной когорты пациенток в течение пяти лет, говорит эксперт.
Количество новых случаев рака в последние годы растет и в России, и в мире. Согласно прогнозам Lancet, смертность от онкологических заболеваний к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом (см. “Ъ” от 28 сентября 2025 года).
Вместе с тем растут и темпы регистраций новых онкологических препаратов: с января по июль в России было зарегистрировано 48 новых торговых наименований таких лекарств. Это на 20% больше год к году, говорит основатель платформы «Фармзнание» Елена Ватутина. Правда, 38 из вновь зарегистрированных препаратов — дженерики.
Доля оригинальных препаратов, впрочем, тоже постепенно растет — с 7% в 2024 году до 9% в 2025 году и 13% за первые семь месяцев 2026 года, отмечает эксперт. Согласно данным «Курсора», объем госзакупок в этом сегменте за первую половину 2026 года вырос на 17%, до 187,4 млрд руб.