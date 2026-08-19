Терапии добавили показаний

Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Арейма» от «Петровакс Фарм» для лечения агрессивной формы рака молочной железы. Применение терапии на предоперационном этапе позволит сэкономить бюджету до 4,7 млрд руб. в течение пяти лет. Затраты государства на лечение онкологических больных растут вслед за заболеваемостью, что делает сегмент привлекательным для фармпроизводителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» на основе камрелизумаба по новому показанию — для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Об этом “Ъ” сообщил производитель лекарства «Петровакс Фарм». Препарат можно будет применять в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе.

Камрелизумаб — разработка китайской Jiangsu Hengrui. В России производство препарата под брендом «Арейма» локализовано «Петровакс Фарм», который производит его в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Лекарственное средство получило регистрационное удостоверение еще в ноябре 2024 года, первоначально его планировали применять для лечения рака носоглотки и пищевода. Позднее препарат также был зарегистрирован как средство для лечения немелкоклеточного рака легкого. С 2026 года вошел в перечень жизненно важных (ЖНВЛП). Его предельная цена — 126,6 тыс. руб. за флакон раствора.

«Петровакс Фарм» основана в 1996 году группой ученых во главе с доктором химических наук Аркадием Некрасовым. В 2013–2014 годах контрольный пакет акций компании купил холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. В 2022 году компания была продана менеджменту. Сейчас бенефициаром ООО «НПО "Петровакс Фарм"» — производственного юрлица компании — указан президент «Петровакса» Михаил Цыферов. Согласно СПАРК, выручка компании в 2025 году выросла на 26% год к году, до 19,9 млрд руб., чистая прибыль — в три раза, до 1,5 млрд руб.

В России до сих пор не было зарегистрированной иммунотерапии именно для ранней формы ТНРМЖ, объясняет исполнительный директор Высшей школы онкологии Полина Шило. В других странах по этому показанию применяются препараты на основе пембролизумаба. Оригинальное лекарство на основе этого вещества — «Китруда» от американской Merck & Co. Этот препарат, применяемый при широком спектре онкопатологий, в России зарегистрирован, к тому же у него есть локальные аналоги, например, от Biocad, «Р-Фарм» и МИТ. Но именно для лечения ТНРМЖ пембролизумаб не был показан, говорит врач.

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В 2024 году в России было зафиксировано 84,5 тыс. случаев рака молочной железы, на четверть больше, чем в 2015 году, сообщал Росстат (см. “Ъ” от 16 февраля). Примерно 15% из этих пациенток (в среднем ежегодно 12,7 тыс. женщин) ставят диагноз ТНРМЖ.

Около 10 тыс. случаев заболевания выявляются на второй-третьей стадии, когда пациенткам как раз может быть актуальна предоперационная иммунотерапия, говорят в «Петроваксе».

Добавление камрелизумаба к лечению на предоперационном этапе позволяет снизить риск метастаз у пациенток, отмечает заведующий кафедрой регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий Сеченовского университета Василий Ряженов. Расходы на лечение метастатической формы у одной пациентки оцениваются в 4,8–7,2 млн руб., а затраты на курс камрелизумаба могут быть в три-пять раза ниже, отмечает он. Терапия позволит сэкономить бюджету до 4,7 млрд руб. для одной когорты пациенток в течение пяти лет, говорит эксперт.

Количество новых случаев рака в последние годы растет и в России, и в мире. Согласно прогнозам Lancet, смертность от онкологических заболеваний к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом (см. “Ъ” от 28 сентября 2025 года).

Вместе с тем растут и темпы регистраций новых онкологических препаратов: с января по июль в России было зарегистрировано 48 новых торговых наименований таких лекарств. Это на 20% больше год к году, говорит основатель платформы «Фармзнание» Елена Ватутина. Правда, 38 из вновь зарегистрированных препаратов — дженерики.

Доля оригинальных препаратов, впрочем, тоже постепенно растет — с 7% в 2024 году до 9% в 2025 году и 13% за первые семь месяцев 2026 года, отмечает эксперт. Согласно данным «Курсора», объем госзакупок в этом сегменте за первую половину 2026 года вырос на 17%, до 187,4 млрд руб.

Виктория Колганова