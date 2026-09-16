«Ветбиохим» приостановил производство вакцины для животных «Мультикан»
Производство всех серий вакцины для животных «Мультикан» приостановлено. Об этом сообщили «РИА Новости» в «Ветбиохиме». Ранее Россельхознадзор обнаружил в образцах вакцины смертельный вирус Ауески и распорядился приостановить обращение нескольких серий препарата. «Ветбиохим» работает с владельцами погибших и пострадавших из-за вакцины животных, сказали в компании.
Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ
«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. В августе начали распространяться сообщения о гибели питомцев после вакцинации этим препаратом. Об этом заявляли владельцы животных в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал как минимум о 300 случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом». По его словам, при производстве препарата были допущены серьезные нарушения технологии. Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20, 21, а также «Мультикана-6» серий №11 и 12.
Подробнее — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».
Проверка претензий к вакцине проходит через независимую оценку архивного образца: рекламации с претензиями по качеству препарата направляют во Всероссийский государственный научно-контрольный институт, подведомственный Россельхознадзору, где серию изымают из архива и исследуют на безопасность. Если продукцию признают небезопасной, информация об этом появится на сайте Россельхознадзора, а производителя обяжут отозвать всю отгруженную партию.
До остановки производства «Ветбиохим» уже отозвал 60 тыс. доз вакцины из подозрительной серии для повторного контроля качества, а затем попросил приостановить использование еще трех серий препарата. При этом причины появления бракованной партии к концу августа 2026 года озвучены не были: компания сообщала, что результаты исследований еще не готовы, а обращения владельцев погибших животных обещала рассматривать индивидуально с мерами поддержки.