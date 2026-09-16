«Ветбиохим» приостановил производство вакцины для животных «Мультикан»

Производство всех серий вакцины для животных «Мультикан» приостановлено. Об этом сообщили «РИА Новости» в «Ветбиохиме». Ранее Россельхознадзор обнаружил в образцах вакцины смертельный вирус Ауески и распорядился приостановить обращение нескольких серий препарата. «Ветбиохим» работает с владельцами погибших и пострадавших из-за вакцины животных, сказали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. В августе начали распространяться сообщения о гибели питомцев после вакцинации этим препаратом. Об этом заявляли владельцы животных в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал как минимум о 300 случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом». По его словам, при производстве препарата были допущены серьезные нарушения технологии. Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20, 21, а также «Мультикана-6» серий №11 и 12.

Подробнее — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».