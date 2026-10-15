Правительство добавило четыре позиции в перечень стратегически значимых лекарств

В перечень добавлено четыре позиции: противоопухолевый препарат «Ленватиниб», тромболитическое лекарство «Тенектеплаза» (применяют при остром инфаркте миокарда), а также растворимый и двухфазный генно-инженерные инсулины. Правительство дополнило перечень этими препаратами на основе предложений производителей.