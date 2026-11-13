Карелию и Красноярский край включили в эксперимент с передвижными аптеками

Ассортимент передвижных аптек может включать наиболее востребованные лекарства. При этом в них нельзя продавать препараты с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, а также с содержанием спирта более 25%. Под запретом также лекарства, которым нужны особые условия хранения.