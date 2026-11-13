Карелию и Красноярский край включили в эксперимент с передвижными аптеками
Карелия и Красноярский край смогут участвовать в эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как поясняли в Минздраве, проект рассчитан на жителей малонаселенных и отдаленных сел, в которых нет стационарных аптек.
Эксперимент завершится 1 сентября 2029 года. Среди его участников уже есть Нижегородская и Курская области. «Для включения региона в эксперимент руководитель субъекта должен подать ходатайство в министерство здравоохранения»,— пояснили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
Ассортимент передвижных аптек может включать наиболее востребованные лекарства. При этом в них нельзя продавать препараты с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, а также с содержанием спирта более 25%. Под запретом также лекарства, которым нужны особые условия хранения.