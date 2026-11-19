Однако уже сейчас рост доли онлайна сильно замедляется. Согласно «АльфаРМ», в первой половине 2026 года объем реализации аптечного ассортимента через интернет в натуральном выражении увеличился всего на 2% против 18% годом ранее. В ближайшие годы этот канал будет расти умеренно, поэтому вряд ли в обозримой перспективе займет 40% от всего рынка, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «Показатели последних лет говорят о том, что те, кто готов заказывать лекарства в интернете, и так уже делает это»,— отмечает он.