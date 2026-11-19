Интернет принимает таблетки
Через три года 40% лекарств в России будет продаваться онлайн
К 2029 году онлайн-продажи лекарств и смежных категорий будут формировать до 40% всего фармрынка, прогнозируют в Strategy Partners. Онлайн-канал развивается в том числе за счет стремления потребителей к экономии: в интернете им проще сравнивать цены. Но сдерживает рост онлайн-сегмента запрет на дистанционную продажу рецептурных препаратов.
К 2029 году доля онлайн-продаж лекарств и смежных категорий (биодобавки, медизделия, парафармацевтика) на российском рынке вырастет до 40%, прогнозируют в Strategy Partners. Это почти вдвое больше текущих значений: на 2025 год, по оценке аналитиков, доля онлайна на фармрынке составляла 15%, по итогам 2026 года прогнозируется 18%.
Общий объем фармрынка в 2026 году вырастет на 12% год к году и составит 2,5 трлн руб., ожидают в Strategy Partners. При этом офлайн-сегмент вырастет на 11% по сравнению с 2025 годом, онлайн — сразу на 27%. В целом оборот онлайн-каналов фармритейлеров составит 467 млрд руб.
Оценки Strategy Partners близки к тем, которые дают другие отраслевые аналитики. Согласно DSM Group, доля онлайн-сегмента на фармрынке по итогам января—сентября 2026 года составила 17,5%, оборот — 329 млрд руб.
Прогноз Strategy Partners о 40-процентной доле онлайн-продаж к 2029 году фармритейлеры считают реалистичным. По словам гендиректора «Аптечной сети 36,6» Александра Кузина, онлайн-каналы через два года точно будут формировать больше половины выручки компании. По словам коммерческого директора «Ригла-Здравсити» Ильи Николаева, онлайн-канал будет расти за счет стремления потребителей к экономии: при заказе онлайн проще сравнивать цены. У компании по итогам первых трех кварталов 2026 года интернет-канал формирует около трети продаж.
Однако уже сейчас рост доли онлайна сильно замедляется. Согласно «АльфаРМ», в первой половине 2026 года объем реализации аптечного ассортимента через интернет в натуральном выражении увеличился всего на 2% против 18% годом ранее. В ближайшие годы этот канал будет расти умеренно, поэтому вряд ли в обозримой перспективе займет 40% от всего рынка, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «Показатели последних лет говорят о том, что те, кто готов заказывать лекарства в интернете, и так уже делает это»,— отмечает он.
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, 6 июня:
«Любые товары, которые легально продаются в традиционном канале, могут продаваться онлайн».
Барьером для развития продаж аптечного ассортимента в интернете становится запрет на онлайн-торговлю рецептурными препаратами. Попытки наладить такой механизм в России предпринимались: например, с марта 2023 года и в течение трех лет в Москве, Подмосковье и Белгородской области действовал эксперимент по продаже лекарств по электронным рецептам. Но он не удался: за три года таким образом было сделано всего около 10 тыс. заказов, напоминают в Strategy Partners.
Сейчас законодательных послаблений в части реализации рецептурных препаратов через интернет не предвидится: к этому с точки зрения инфраструктуры не готовы часть ритейлеров и система здравоохранения, говорит Илья Николаев. Пока сайты аптек, агрегаторы и маркетплейсы, продающие лекарства, выступают своего рода витриной для таких препаратов: там их можно забронировать, но забирать нужно самостоятельно.
В этих условиях аптечные сети сохраняют контроль над рынком рецептурных препаратов, но теряют монополию на остальные категории: онлайн-трафик перераспределяется из специализированных интернет-аптек на маркетплейсы и в сервисы доставки вроде «Яндекс Лавки» или «Самоката», констатируют в Strategy Partners. На Ozon, например, оборот аптечных категорий с середины 2025 по середину 2026 года рос значительно быстрее рынка: на 64%, до 281 млрд руб., следует из подсчетов аналитиков. Лекарства у маркетплейсов пока формируют всего 3% продаж, а остальное приходится на БАДы, косметику и парафармацевтику. Переток спроса начинается с этих сегментов, но уже затрагивает и безрецептурные препараты, констатируют в Strategy Partners.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 8