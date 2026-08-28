Ударная доза белка
Протеиновые БАДы в России подешевели почти на 10%
Средневзвешенные цены на биологически активные добавки (БАД) с содержанием протеина в России снизились на 9,5%. На это повлияло расширение ассортимента, а также стремление потребителей все чаще заменять такими добавками обычную еду с высоким содержанием белка, считают эксперты.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В России начали дешеветь биологически активные добавки на основе протеина: по итогам второго квартала 2026 года средневзвешенная цена такой продукции составила 1,48 тыс. руб.— на 9,5% меньше год к году. Такие данные приводит ЦРПТ (оператор «Честного знака»). При этом 58,7% от общего предложения протеиновых смесей в апреле—июне текущего года пришлось на продукцию с ценой ниже средней.
Снижение стоимости протеина, белка и белковых смесей обусловлено экономией потребителей, а также расширением ассортимента такой продукции, считают в ЦРПТ. Российские производители выпускают на рынок все больше товаров из этой категории, предлагая привлекательную по цене продукцию и частично вытесняя более дорогие позиции, поясняет руководитель направления БАДов и спортивного питания ЦРПТ Любовь Андреева.
В то же время общий объем потребления белковых препаратов год к году растет, отмечает госпожа Андреева.
В общей структуре продаж БАДов такие продукты занимают небольшую долю — всего 3,6% по итогам второго квартала. В то же время в аптеках, согласно данным DSM Group, в январе—июле продажи БАДов с содержанием белка в натуральном и денежном выражении снизились соответственно на 15,6%, до 238,2 тыс. упаковок, и на 16,9%, до 97,1 млн руб. Средние цены в фармритейле оказались на уровне 400 руб. за упаковку — меньше, чем в другой рознице, где реализуется такая продукция.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет снижение аптечных продаж протеиновых БАДов тем, что потребитель сейчас переключается на готовые высокобелковые продукты — от протеиновых батончиков до специализированных перекусов, которые можно купить и в продуктовой рознице. По оценке гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, высокобелковые молочные продукты пока занимают менее 1–5% от всего молочного рынка. Но спрос на эту категорию растет.
В «Логике молока» (бывший Danone) отмечают, что в первой половине 2026 года натуральные продажи прессованного творога у компании выросли на 21,8%, мягкого творога — на 62,1%, творожного зерна в сливках — на 42,6%, рассыпчатого творога — в 9,5 раза (отчасти динамика обусловлена обновлением линейки). Спрос покупателей к подобной продукции подогревает интерес к здоровому образу жизни, контролю питания, говорят в компании.
Рынок отвечает на этот спрос «бумом» высокобелковой еды — не только молочной продукции, но и напитков, кондитерских изделий, отмечают в «Логике молоке».
Но именно молочные производители поставляют на рынок широкий спектр сырья для БАДов и пищевой промышленности: концентраты молочного белка, изоляты сывороточного белка, казеин, казеинаты, лактозу, деминерализованную сыворотку и другие ингредиенты, говорит Артем Белов.
Мировые цены на такое сырье в последние годы заметно выросли: по данным Financial Times на май 2026 года, стоимость изолята сывороточного протеина за три года выросла в пять раз, до €28 тыс. за тонну. В России, по информации исполнительного директора Союза производителей БАДов к пище Александра Жесткова, цены подскочили на 25% только за первый квартал 2026 года.
Западные СМИ называют одной из причин резкого роста интереса к протеину распространение препаратов для похудения на основе семаглутида и тирзепатида. Такие препараты снижают аппетит, за счет чего многие пациенты, применяющие их, не могут «добрать» нужное количество белка. В России, согласно DSM Group, объемы потребления таких средств тоже растут: в январе—июле через аптеки и госзакупки было реализовано 8,97 млн упаковок на 59,5 млрд руб. В натуральном выражении это в 2,8 раза больше год к году, в денежном — в 3,2 раза.