В США предупредили о риске потери зрения при приеме «Оземпика»
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США потребовало добавить предупреждение о риске поражения зрительного нерва к препаратам класса GLP-1, используемым для лечения диабета и снижения веса. В этот класс входят лекарства «Оземпик» и «Вегови».
Регулятор указал на возможное развитие редкого заболевания — неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). При нем снижается кровоснабжение передней части зрительного нерва, что может привести к внезапному, безболезненному ухудшению зрения одного глаза вплоть до полной слепоты. Если поражен один глаз, вероятность развития заболевания на втором увеличивается.
FDA проанализировало более 126 клинических исследований с участием свыше 130 тыс. человек. Результаты показали 15 вероятных случаев NAION у пациентов, принимавших препараты группы GLP-1, при частоте 6,4 случая на 100 тыс. участников, тогда как в группах плацебо этот показатель составлял 3,8 случая на 100 тыс. Среди других факторов риска FDA отметило диабет, курение, повышенное давление, заболевания почек, апноэ во сне и низкий уровень гемоглобина.
Ведомство рекомендовало пациентам, заметившим резкое ухудшение зрения, появление помутнения изображения или изменения восприятия цветов, немедленно обращаться к врачу. Медицинских работников призвали информировать пациентов о таком риске.