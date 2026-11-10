В США предупредили о риске потери зрения при приеме «Оземпика»

FDA проанализировало более 126 клинических исследований с участием свыше 130 тыс. человек. Результаты показали 15 вероятных случаев NAION у пациентов, принимавших препараты группы GLP-1, при частоте 6,4 случая на 100 тыс. участников, тогда как в группах плацебо этот показатель составлял 3,8 случая на 100 тыс. Среди других факторов риска FDA отметило диабет, курение, повышенное давление, заболевания почек, апноэ во сне и низкий уровень гемоглобина.