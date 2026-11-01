Лекарства берут в оборот

Введение штрафов — правильный шаг, соглашается гендиректор российской компании «Ирвин» Михаил Степанов. По его словам, необходимо также совершенствовать механизм, предотвращающий регистрацию лекарств, находящихся под патентной защитой. Он предлагает обязать соискателей таких лицензий проходить проверку межведомственной подкомиссии при Минэкономики. С 2024 года такая комиссия рассматривает заявки на выдачу разрешений правительства на использование запатентованных изобретений (ст. 1360 Гражданского кодекса) и уполномочена оценивать, насколько объемы производства оригинального средства покрывают потребность в нем. «Например, если иностранный производитель локализовал производство в России, то принудительное лицензирование теряет актуальность. Но если компания прекратила поставки или недостаточно обеспечила российский рынок препаратом, а поставка препарата из-за рубежа в незарегистрированной упаковке по каким-либо причинам невозможна, то разрешение обходить патент становится оправданным»,— поясняет он.