«Оземпик» меняет показания

На рынке препаратов для похудения началось охлаждение. В третьем квартале 2026 года объемы аптечных продаж, например, лекарств на основе семаглутида увеличились на 38% в годовом выражении, в то время как за весь прошлый год — втрое. Для поддержания спроса на свою продукцию российские производители дженериков стараются зарегистрировать для лекарственных средств новые показания к применению. Например, при воспалительной форме неалкогольной жировой болезни печени.