«Оземпик» меняет показания
Средства для похудения ищут новые применения из-за замедления роста продаж
На рынке препаратов для похудения началось охлаждение. В третьем квартале 2026 года объемы аптечных продаж, например, лекарств на основе семаглутида увеличились на 38% в годовом выражении, в то время как за весь прошлый год — втрое. Для поддержания спроса на свою продукцию российские производители дженериков стараются зарегистрировать для лекарственных средств новые показания к применению. Например, при воспалительной форме неалкогольной жировой болезни печени.
Темпы роста продаж препаратов с семаглутидом — аналогов популярного «Оземпика», применяемого при похудении,— в России замедляются, следует из данных DSM Group, с которыми ознакомился “Ъ”. По подсчетам аналитиков, в январе—сентябре 2026 года в аптеках по всей стране реализовано 6,3 млн упаковок на 31,3 млрд руб., что больше год к году соответственно на 71% и 53%.
Заметный скачок продаж в денежном выражении — на 77% — был зафиксирован в первом квартале этого года, в то время как по итогам третьего квартала показатель оказался ниже — рост на 38%.
Показатели существенно отличаются от прошлогодних: за 2025 год аптечные продажи семаглутида по всей России увеличились в три раза.
Схожая ситуация у средств с содержанием тирзепатида — аналогов «Мунджаро», появившихся в рознице в 2025 году. За девять месяцев продажи достигли 49,2 млрд руб. (5,6 млн упаковок). Но и здесь заметно замедление темпов прироста: если в первом квартале рост выручки от продажи таких препаратов в аптеках был стократным, то в третьем — девятикратным год к году.
По продажам за январь—сентябрь 2026 года, как и в прошлые периоды, лидируют «Герофарм» и «Промомед». В сегменте семаглутида «Семавик» от «Герофарма» занимает 53% рынка в денежном выражении, а «Велгия» и «Квинсента» от «Промомеда» — 41%. Почти 67% денежных продаж в рознице препаратов на основе тирзепатида приходится на «Тирзетту» от «Промомеда», 32% — на «Седжаро» от «Герофарма».
Но конкуренция растет: на начало 2026 года в системе «Честный знак» было зарегистрировано уже 17 торговых наименований средств на основе этих действующих веществ. В 2026 году рынок пополнился новиками, например, от компаний «Фармстандарт» и «ПСК Фарма». Гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович считает, что лидеры сохранят доминирование еще два-три года, но их доли будут размываться из-за насыщения сегмента. Аптечные ритейлеры ожидают замедления денежных продаж таких средств уже в 2027 году (см. “Ъ” от 23 сентября).
Для сохранения своих позиций фармпроизводители стремятся регистрировать свои средства по все большему числу показаний.
Например, «Семавик Некст» недавно получил официальное показание к применению при воспалительной форме неалкогольной жировой болезни печени, рассказали “Ъ” в «Герофарме».
Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени — самая частая патология печени: согласно данным мировых эпидемиологических исследований, она затрагивает до 27% взрослого населения, поясняет руководитель отделения гепатологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Павел Богомолов. Такие поражения печени, как правило, сопровождаются ожирением, в терапии которого и так применяется семаглутид. Однако примерно в 10% случаев патология выявляется у людей с нормальным индексом массы тела, отмечает господин Богомолов.
При этом рынок гепатопротекторов и других препаратов для лечения патологий печени, на который выходит «Семавик Некст», большой и достаточно стабильный. Согласно DSM Group, в январе—сентябре 2026 года в аптеках реализовано 29,6 млн упаковок таких средств на 29,1 млрд руб. В денежном выражении объемы реализации увеличились на 11% год к году, в натуральном — всего на 2%.
Для производителей семаглутида есть и другие возможные ниши: например, препараты с ним исследуются при сердечной недостаточности, хронической болезни почек, обструктивном апноэ сна, отмечает госпожа Ходанович. Но конкуренция в каждой из этих ниш уже высокая, указывает эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 7