Встреча Путина с Уиткоффом и перестановки в правительстве РФ
Чем запомнилась неделя 19–23 октября: цифры, цитаты и факты
Отставки и назначения
Премьер РФ Михаил Мишустин провел кадровые перестановки в правительстве. В частности, Антон Силуанов назначен вице-премьером с сохранением должности министра финансов.
Президент РФ Владимир Путин назначил мэра Владивостока Константина Шестакова врио губернатора Приморья.
Юрий Трутнев назначен помощником президента РФ. Ранее он был вице-премьером — полпредом президента на Дальнем Востоке.
Наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя Росавиации вместо уходящего в Минтранс Дмитрия Ядрова стал первый заместитель главы регулятора Андрей Потемкин.
Главой Объединенной микроэлектронной компании может стать экс-директор департамента радиоэлектроники Минпромторга и нынешний гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
В Курской области появился первый в РФ уполномоченный по правам участников СВО, им стал бывший спецназовец Максим Калуцких.
Цифры недели
Спрос на размещение в гостиницах в России в январе—сентябре 2026 года сократился на 5,3% год к году.
В РФ падает популярность региональных продуктовых франшиз. С начала года количество магазинов снизилось на 2,3%.
За три квартала 2026 года доля арендных сделок с офисами в Москве от общего количества увеличилась до 62%.
Ozon введет плату для владельцев пунктов выдачи заказов за услуги агента. Сбор не превысит 1% от выручки пункта.
Цитаты недели
«Первый танкер уйдет через два-три дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за одним!» (президент РФ Владимир Путин о дизельной сделке на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом).
«Последнее, что я хочу сделать,— это испортить все, когда мы приближаемся к завершению войны» (президент США Дональд Трамп об урегулировании конфликта на Украине).
«Деньги не пахнут» (глава МИД России Сергей Лавров допустил возобновление работы «Северных потоков»).
«Силуанов — патриот, государственник и профессионал, а Чубайс — перерожденец и предатель» (спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента).
«Мы готовы заплатить высокую цену за то, чтобы трагедия 7 октября больше не повторилась» (посол Израиля в Москве Одед Йосеф в интервью «Ъ»).
Инициативы недели
В Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам, терроризму и за насилие в отношении представителя власти.
Минцифры сообщило о создании отраслевого штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия».
Пентагон рассчитывает создать масштабную сеть агентов для ведения экономической войны против Китая и других конкурентов США.
ЕС планирует запросить у Великобритании и Канады дополнительное финансирование для Украины, чтобы покрыть дефицит в €70 млрд.
По букве закона
Мосгорсуд оставил в СИЗО пострадавшего при задержании политолога Александра Кынева (признан Минюстом РФ иноагентом), обвиняемого в сбыте наркотиков.
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко стоимостью более 1,6 млрд руб.
Генпрокуратуру и СКР попросили привлечь музыканта Егора Крида к уголовной ответственности за осквернение памяти жертв геноцида советского народа.
Сделки недели
Гендиректор «СберСити» Андрей Лихачев привлек партнера для разработки золоторудного участка в Карелии: 75% в проекте получила структура группы «Ареал».