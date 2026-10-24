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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Жизнь

Встреча Путина с Уиткоффом и перестановки в правительстве РФ

Чем запомнилась неделя 19–23 октября: цифры, цитаты и факты
Президент России Владимир Путин (в центре) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева)

Президент России Владимир Путин (в центре) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева)

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Отставки и назначения

Премьер РФ Михаил Мишустин провел кадровые перестановки в правительстве. В частности, Антон Силуанов назначен вице-премьером с сохранением должности министра финансов.
Президент РФ Владимир Путин назначил мэра Владивостока Константина Шестакова врио губернатора Приморья.
Юрий Трутнев назначен помощником президента РФ. Ранее он был вице-премьером — полпредом президента на Дальнем Востоке.
Наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя Росавиации вместо уходящего в Минтранс Дмитрия Ядрова стал первый заместитель главы регулятора Андрей Потемкин.
Главой Объединенной микроэлектронной компании может стать экс-директор департамента радиоэлектроники Минпромторга и нынешний гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
В Курской области появился первый в РФ уполномоченный по правам участников СВО, им стал бывший спецназовец Максим Калуцких.

Цифры недели

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
Квартиры на первичном рынке российских городов-миллионников за год подорожали на 10,5–10,8%.
Перевозку угля к портам на Балтике могут сократить в октябре на 80%.
Сеть автомобильных шоурумов достигла отметки 4,7 тыс., что является историческим рекордом.
Просрочка дорожных строителей по кредитам выросла в два раза.
Спрос на размещение в гостиницах в России в январе—сентябре 2026 года сократился на 5,3% год к году.
В РФ падает популярность региональных продуктовых франшиз. С начала года количество магазинов снизилось на 2,3%.
К сентябрю 2026 года средние цены на одежду и обувь выросли на 3,3% год к году, до 4 тыс. руб.
За три квартала 2026 года доля арендных сделок с офисами в Москве от общего количества увеличилась до 62%.
Оборот падел-кортов за 2026 год вырастет на 71% год к году.
МВД: число подростков-киберпреступников в России выросло на 30% в 2026 году.
Ozon введет плату для владельцев пунктов выдачи заказов за услуги агента. Сбор не превысит 1% от выручки пункта.
Стоимость природного газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила €90 за 1 МВт•ч.
Бутики и кафе Милана потеряли более €700 тыс. из-за массовых беспорядков.

Цитаты недели

«Первый танкер уйдет через два-три дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за одним!» (президент РФ Владимир Путин о дизельной сделке на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом).
«Последнее, что я хочу сделать,— это испортить все, когда мы приближаемся к завершению войны» (президент США Дональд Трамп об урегулировании конфликта на Украине).
«Деньги не пахнут» (глава МИД России Сергей Лавров допустил возобновление работы «Северных потоков»).
«Силуанов — патриот, государственник и профессионал, а Чубайс — перерожденец и предатель» (спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента).
«Мы готовы заплатить высокую цену за то, чтобы трагедия 7 октября больше не повторилась» (посол Израиля в Москве Одед Йосеф в интервью «Ъ»).

Инициативы недели

В Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам, терроризму и за насилие в отношении представителя власти.
В правительстве начали обсуждать досрочное завершение IT-ипотеки.
Минцифры сообщило о создании отраслевого штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия».
МТС предложила абонентам платный доступ к 5G.
Пентагон рассчитывает создать масштабную сеть агентов для ведения экономической войны против Китая и других конкурентов США.
ЕС планирует запросить у Великобритании и Канады дополнительное финансирование для Украины, чтобы покрыть дефицит в €70 млрд.

По букве закона

Власти повысят требования к операторам связи по покрытию дорог и малых поселений.
Правительство одобрило законопроект МВД об ужесточении наказания за езду без водительских прав.
Мосгорсуд оставил в СИЗО пострадавшего при задержании политолога Александра Кынева (признан Минюстом РФ иноагентом), обвиняемого в сбыте наркотиков.
Лидера КПРФ в Коми Олега Михайлова задержали по делу об оправдании терроризма.
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко стоимостью более 1,6 млрд руб.
Генпрокуратуру и СКР попросили привлечь музыканта Егора Крида к уголовной ответственности за осквернение памяти жертв геноцида советского народа.

Сделки недели

Холдинг разработчиков промышленного ПО «Экспанта» купил 25% ООО «СиЭс Технологии».
Гендиректор «СберСити» Андрей Лихачев привлек партнера для разработки золоторудного участка в Карелии: 75% в проекте получила структура группы «Ареал».
Сеть «X4 Падел» выкупила корты и права на бренд Rocket Padel, став крупнейшим игроком в сегменте.