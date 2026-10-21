Авиации подбирают первого пилота
Новым главой Росавиации может стать Андрей Потемкин
Как узнал “Ъ”, наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя Росавиации стал первый замглавы регулятора Андрей Потемкин. Нынешний руководитель агентства Дмитрий Ядров должен возглавить Минтранс. Среди других возможных претендентов на замену господину Ядрову называют еще трех его заместителей — Алексея Буевича, Наталью Андрианову и Артема Кореняко.
На пост нового главы Росавиации может быть утвержден действующий заместитель руководителя Андрей Потемкин, рассказали источники “Ъ” в авиационной отрасли и правительстве. Возглавляющий агентство с 2023 года Дмитрий Ядров займет пост министра транспорта, сменив Андрея Никитина. По словам собеседников “Ъ”, премьер Михаил Мишустин должен подписать распоряжение о назначении нового руководителя Росавиации в ближайшее время. “Ъ” направил вопросы в Росавиацию. В Минтрансе от комментариев отказались.
Андрею Потемкину 38 лет. Он пришел в Росавиацию на пост замглавы в то же время, что и его ровесник Дмитрий Ядров. До 2023 года работал на руководящих должностях в Минтрансе, подведомственном Росавиации ФГУП ГосНИИ ГА и компании «Авиателекоминвест», занимающейся разработкой аэронавигационного оборудования. Окончил Высшую школу бизнеса при Томском госуниверситете. По словам собеседников “Ъ”, он пользуется доверием господина Ядрова и Михаила Мишустина, неоднократно выступал с публичными докладами на отраслевых форумах и конференциях, относительно хорошо известен широкой публике.
На сегодня вопрос с его назначением фактически решен, полагает близкий к Минтрансу источник “Ъ”, хотя и допускает, что «диспозиции могут поменяться в последний момент».
Среди других потенциальных претендентов на пост главы Росавиации называют трех других заместителей руководителя. Лидерами по частоте упоминаний стал Алексей Буевич, который с начала 2025 года курирует три управления: летной эксплуатации, регулирования перевозок и международного сотрудничества, а также «особо важных полетов и спецпрограмм». Другой сильнейшей кандидатурой остается Наталья Андрианова, которая отвечает за финансово-экономический блок и управление аэропортовой деятельности. Но назначение ее и господина Буевича часть источников “Ъ” считает маловероятным в силу их высокой эффективности на текущих позициях.
Еще одним возможным преемником называют Артема Кореняко, который в июне перешел на позицию замглавы Росавиации с должности советника руководителя, а до этого с 2023 года работал пресс-секретарем агентства. В его зоне ответственности — управление госслужбы и кадров, а также сертификации авиационной техники. К числу заслуг Артема Кореняко приписывают продвижение Telegram-канала, где оперативно сообщалось о закрытиях аэропортов из-за «Ковров», ужесточение «информационной дисциплины авиакомпаний и аэропортов», а также снижение числа негативных публикаций.
Собеседники “Ъ” говорят, что при господине Кореняко пресс-службы авиакомпаний и аэропортов получили негласное указание согласовывать с ним комментарии особенно по острым темам и уведомлять о запросах журналистов «для формирования общей позиции». Источники “Ъ” полагают, что при недавнем повышении Артем Кореняко уже рассматривался как кандидат на пост главы агентства в качестве фигуры, на которую может быть переложена ответственность за возможные негативные результаты: выбытие парка самолетов, дефицит емкостей и сложности с сертификацией техники.