Авиации подбирают первого пилота

Андрею Потемкину 38 лет. Он пришел в Росавиацию на пост замглавы в то же время, что и его ровесник Дмитрий Ядров. До 2023 года работал на руководящих должностях в Минтрансе, подведомственном Росавиации ФГУП ГосНИИ ГА и компании «Авиателекоминвест», занимающейся разработкой аэронавигационного оборудования. Окончил Высшую школу бизнеса при Томском госуниверситете. По словам собеседников “Ъ”, он пользуется доверием господина Ядрова и Михаила Мишустина, неоднократно выступал с публичными докладами на отраслевых форумах и конференциях, относительно хорошо известен широкой публике.