Уголь убрали с дороги

ЕС в 2025 году после введения санкций против ряда российских портов, в том числе Усть-Луги, сделал исключения для транзита казахстанского угля, если у сырья именно казахстанское происхождение. А в ноябре 2025 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию было подписано межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов, предназначенных для экспорта в третьи страны. В результате в первой половине 2026 года объем транзитных перевозок казахстанского угля подскочил на 34%, до 6,7 млн тонн. До того как южные порты были выведены из строя, примерно 60% транзитных объемов Казахстан вывозил через Усть-Лугу, около трети — через Тамань. Так, в январе—июле, по данным Argus, через Усть-Лугу было экспортировано 4,7 млн тонн, через Тамань — 2,6 млн тонн.