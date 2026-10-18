Уголь убрали с дороги
Перевозку угля к портам на Балтике могут сократить в октябре на 80%
Как стало известно “Ъ”, в октябре перевозка угля к портам Балтики может быть сокращена на 80%, кроме того, рассматривается приостановка приоритетного транзита угля из Казахстана. Для российских угольщиков утрата направления может обернуться снижением экспорта и добычи. Однако перед ОАО РЖД стоит задача обеспечить 100% вывоза грузов, имеющих приоритет в рамках ПНД.
ОАО РЖД запланировало сокращение перевозок угля на Октябрьскую железную дорогу на 80%. Вопрос обсуждался на совещании о выполнении плана погрузки грузов в адрес портов Северо-Западного бассейна в Минтрансе в конце сентября (протокол есть у “Ъ”). В ОАО РЖД планы перевозок по направлениям не комментируют. “Ъ” направил вопросы в Минтранс и Минэнерго.
Сокращение перевозок угля к балтийским портам рассматривается в условиях роста спроса на это направление из-за перебоев в работе черноморских портов. Как следует из протокола совещания, на октябрь запланирован рост погрузки на Октябрьскую железную дорогу с Северо-Кавказской железной дороги на 715%, с Юго-Восточной железной дороги — на 27%, с Приволжской железной дороги — на 39%, с Куйбышевской железной дороги — на 42% и с Южно-Уральской железной дороги — на 66%.
В протоколе отмечается необходимость обеспечения 100% вывоза грузов, имеющих приоритет в рамках Правил недискриминационного доступа (ПНД). Как писал “Ъ”, для стимулирования экспорта российского зерна власти ранее повысили приоритет его перевозок по железной дороге (см. “Ъ” от 5 октября).
Северо-Запад — второе по объему направление экспорта российского угля после Дальнего Востока. Как сообщало ОАО РЖД, в январе—сентябре перевозки угля к портам Северо-Запада выросли на 8,4% год к году, до 31,7 млн тонн. Погрузка к портам Дальнего Востока увеличилась на 11,1%, до 84 млн тонн, к южным портам — на 5,7%, до 14,1 млн тонн.
Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли отмечает, что уголь, как наименее маржинальный и самый объемный груз, неизбежно попадает под сокращение, но закрытие Балтики грозит сокращением добычи и экспорта. По словам младшего директора по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олега Емельченкова, Восточный полигон уже работает на пределе возможностей, а на юге сохраняются риски судоходства. Эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина говорит, что план погрузки угля на Октябрьскую железную дорогу в октябре мог составлять 2–3 млн тонн, и в текущих обстоятельствах перенаправить 80% угля, который не попадает в технический план, некуда. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников указывает, что переход на Дальний Восток не обязательно удорожает цепочку: железнодорожное плечо длиннее, зато морской путь до Китая короче. Ключевая проблема здесь — доступ к инфраструктуре и вероятность очередей, срывов контрактов, дополнительного хранения и роста оборота вагонов, считает он.
По словам источников “Ъ”, также планируется приостановка приоритетного транзита угля из Казахстана в порты Северо-Запада. В октябре ОАО РЖД не одобряет заявки на перевозки казахстанского транзитного угля через балтийские порты, говорят собеседники “Ъ”. В 2022 году такая мера рассматривалась для освобождения пространства для российского сырья. Но долгое время казахстанский уголь на северо-западном направлении только приветствовался, поскольку не конкурировал за инфраструктуру Восточного полигона и премиальные дальневосточные рынки.
ЕС в 2025 году после введения санкций против ряда российских портов, в том числе Усть-Луги, сделал исключения для транзита казахстанского угля, если у сырья именно казахстанское происхождение. А в ноябре 2025 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию было подписано межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов, предназначенных для экспорта в третьи страны. В результате в первой половине 2026 года объем транзитных перевозок казахстанского угля подскочил на 34%, до 6,7 млн тонн. До того как южные порты были выведены из строя, примерно 60% транзитных объемов Казахстан вывозил через Усть-Лугу, около трети — через Тамань. Так, в январе—июле, по данным Argus, через Усть-Лугу было экспортировано 4,7 млн тонн, через Тамань — 2,6 млн тонн.
Источник “Ъ” в отрасли указывает, что иначе как точечными мерами в этой ситуации оперировать нельзя, так как перевозка транзитных грузов в объемах, определенных межправсоглашениями,— это высокоприоритетная четвертая очередь в рамках ПНД. Другой собеседник “Ъ” говорит, что обойти приоритет межправсоглашений, не расторгая их и не меняя ПНД, крайне затруднительно, но можно выставить ограничения (например, согласовывать заявки только в российских вагонах) или не согласовывать планы вообще. Однако сейчас, говорит первый из собеседников “Ъ”, стоит более локальная задача: пропустить поток застрявших на юге грузов.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 8