Цены на газ в Европе достигли рекорда с 2022 года
Стоимость природного газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила €90 за 1 МВт•ч. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что «эскалация военных действий на Ближнем Востоке и атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии привели к появлению новой "премии за риск", создавая угрозу очередного энергетического кризиса в преддверии зимнего отопительного сезона в Европе».
20 октября цена на эталонный нидерландский фьючерс по газу (TTF) поднялась на 2,4% — до €90,16 за 1 МВт•ч. Это примерно втрое выше уровня, наблюдавшегося до начала конфликта с участием Ирана.
Рост цен происходит на фоне довольно низкого уровня заполнения европейских газовых хранилищ. Сейчас он составляет около 75%, что является минимальным показателем для данного времени года за весь период наблюдений, ведущихся с 2009 года. В Германии, экономика которой является крупнейшей в ЕС, уровень заполнения хранилищ сейчас составляет всего 61%. По данным Bloomberg, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии также достигли максимума с декабря 2022 года.
Конфликт с участием Ирана привел к тому, что значительная часть объемов СПГ из Катара, на долю которого ранее приходилось около 25% мировых поставок, оказалась заблокирована в районе Ормузского пролива. В результате покупатели, не получающие законтрактованные объемы, вынуждены обращаться к более дорогому спотовому рынку. Ситуация усугубляется ростом спроса по мере приближения зимы в Северном полушарии.
«На данный момент геополитические риски, по-видимому, только усиливаются, и вероятность новых скачков цен на энергоносители остается высокой,— цитирует Bloomberg энергетических аналитиков из Rabobank.— Проход одного танкера может временно снизить цены, но всего одна атака на танкер способна еще быстрее развернуть ситуацию в обратную сторону».