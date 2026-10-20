Цены на газ в Европе достигли рекорда с 2022 года

Рост цен происходит на фоне довольно низкого уровня заполнения европейских газовых хранилищ. Сейчас он составляет около 75%, что является минимальным показателем для данного времени года за весь период наблюдений, ведущихся с 2009 года. В Германии, экономика которой является крупнейшей в ЕС, уровень заполнения хранилищ сейчас составляет всего 61%. По данным Bloomberg, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии также достигли максимума с декабря 2022 года.