«Фасоль» осталась на бобах
Спрос на франшизы региональных продуктовых сетей снижается
В России падает популярность региональных продуктовых франшиз. С начала 2026 года количество таких магазинов снизилось на 2,3%, несмотря на общий рост рынка. Эксперты связывают это с низкой рентабельностью, дорогим кредитованием и падением потребительского спроса.
С начала 2026 года количество магазинов, работающих в рамках региональных продуктовых франшиз, снизилось на 2,3%, до 11,9 тыс., следует из данных Infoline. За январь—август этого года количество магазинов «Домашкино» сократилось на 10%, до 1,5 тыс., «Фасоли» (развивает сеть гипермаркетов Metro) — на 8,2%, до 1,1 тыс., а сети «Авокадо» (развивает ГК «Сладкая жизнь») — на 1,1%, до 5,8 тыс. магазинов.
Сокращение региональных франшиз происходит в условиях общего роста рынка. В конце августа 2026 года количество франчайзинговых магазинов продуктовых сетей составило 20,4 тыс., увеличившись на 23% год к году, отмечают в Infoline. Наиболее активно развивается сеть «Около» (входит в Х5). С начала года количество ее объектов выросло почти вдвое, до 8,3 тыс. Общий рост в основном обеспечивается за счет ребрендинга и обновления дизайна действующих несетевых объектов, а не открытия новых, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Руководитель проекта «Авокадо» Ольга Моисеева заявила “Ъ”, что партнеры сети за девять месяцев этого года открыли 840 магазинов в центре страны и Поволжье, что «позволяет говорить о перевыполнении плана». В Metro сообщили “Ъ”, что более 12% франчайзи «Фасоли» являются мультиоунерами — то есть открывают под этой вывеской два и более магазина.
Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что снижение количества магазинов большинства франчайзинговых сетей связано с низкой рентабельностью продуктового ритейла, длительным сроком окупаемости и падением спроса на франшизы в целом.
По данным Franshiza.ru, 43% опрошенных франчайзеров отметили по итогам прошлого года снижение заинтересованности инвесторов к франчайзингу.
Кроме того, отмечает господин Ванчугов, рынок продуктового франчайзинга не может сейчас активно развиваться из-за высокой стоимости кредитов и снижения потребительской активности. Это сказалось на всех участниках рынка: чистый прирост торговых площадей 200 крупнейших FMCG-сетей сократился на 46,2% год к году, до минимума с 2011 года (см. “Ъ” от 24 сентября).
В основном снижение количества магазинов региональных франчайзинговых сетей связано с переходом франчайзи к «Около», считает эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская. По мнению господина Бурмистрова, переход предпринимателей к этой франшизе связан с более привлекательными условиями и возможностью дополнительного заработка для франчайзи за счет постаматов и выдачи заказов 5Post и кофейных автоматов.
При этом ребрендинг продуктовых магазинов не требует значительных инвестиций, что делает переход к другому франчайзеру (правообладатель бренда) более быстрым, в отличие, например, от сферы общепита, поясняет госпожа Рождественская.
Президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко отмечает, что все больше несетевых магазинов присоединяются к франчайзинговым проектам, считает господин Михайличенко. Это, добавляет он, связано с тем, что присоединение к крупному бренду дает доступ к уже готовой бизнес-модели и более выгодным закупочным ценам.
В условиях роста конкуренции, антимонопольных ограничений и увеличения затрат на открытие новых магазинов для продуктовых ритейлеров франчайзинг остается одним из немногих способов поддерживать развитие бизнеса, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Развитие таких проектов помогает компаниям увеличить долю корпоративных заказов и остается ключевым инструментом для развития бизнеса дистрибуторских компаний, отмечает Михаил Бурмистров.