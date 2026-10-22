Путин назначил мэра Владивостока Шестакова врио главы Приморья

Константину Шестакову 44 года. На административных должностях он работает с конца 2000-х. С 2010 года занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2020-2021 годах был заместителем председателя правительства региона, занимался вопросами экономического развития, промышленности, торговли, лесного хозяйства, туризма и международного сотрудничества. На посту мэра Владивостока — с 2021 года.