Путин назначил мэра Владивостока Шестакова врио главы Приморья
Президент России Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Господин Шестаков принял предложение и поблагодарил президента за оказанное доверие.
Бывший глава региона Олег Кожемяко накануне занял должность вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке. По словам господина Шестакова, ему удалось собрать команду, которая подготовила фундамент для дальнейшего развития региона. Он пообещал, что уделит особое внимание экономике, инвестициям и другим направлениям.
Константину Шестакову 44 года. На административных должностях он работает с конца 2000-х. С 2010 года занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2020-2021 годах был заместителем председателя правительства региона, занимался вопросами экономического развития, промышленности, торговли, лесного хозяйства, туризма и международного сотрудничества. На посту мэра Владивостока — с 2021 года.