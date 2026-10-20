МВД: число подростков-киберпреступников в России выросло на 30% в 2026 году

При этом глава МВД отметил, что принимаемые властями усилия за последние 10 лет позволили добиться существенного сокращения уровня преступности среди несовершеннолетних. По его словам, в 2016 году несовершеннолетние совершили 53 тыс. преступлений, в то время как в 2025 году — менее 30 тыс. МВД совместно с другими ведомствами продолжает профилактическую работу, подчеркнул господин Колокольцев.