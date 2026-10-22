Сбыт ногу сломит
Пострадавшего при задержании политолога-иноагента Кынева оставили в СИЗО
Как стало известно “Ъ”, судья оставила под арестом политолога Александра Кынева (признан в России иноагентом), обвиняемого в сбыте наркотиков. Решение принято, несмотря на травмы фигуранта, которые он получил при задержании. Защита называет действующую меру пресечения бесчеловечной и опасается, что политолог может остаться инвалидом без должной медицинской помощи.
Как сообщил “Ъ” адвокат фигуранта Михаил Бирюков, апелляционная коллегия Мосгорсуда рассматривала жалобу защиты на арест Александра Кынева (признан в России иноагентом) 22 октября. Сам обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО №4 «Медведь», куда его перевели из СИЗО-1 «Матросская Тишина» 14 октября. При этом на ноге у него наложен гипс. Причиной, как следует из представленного адвокатами эпикриза, стал закрытый перелом ноги.
Травмы политолог получил при задержании в конце сентября. Сразу после доставки в СИЗО его отправили в медсанчасть, где ему диагностировали два перелома берцовой кости. На момент написания материала политолога уже выписали из медсанчасти в удовлетворительном состоянии: он ходит, опираясь на трость.
Состояние здоровья стало одним из аргументов защитников при составлении апелляционной жалобы. В частности, адвокаты сочли арест «бесчеловечной» мерой пресечения, учитывая переломы. К тому же обвиняемому все еще требуется медицинская помощь, без которой существует риск, что он станет инвалидом. Защита также подала все соответствующие жалобы на побои при задержании.
Напомним, Александра Кынева (признан в России иноагентом) арестовал 25 сентября Перовский районный суд Москвы по обвинению в производстве, сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК).
Официально о задержании политолога силовики не сообщили и отказались обсуждать его дело с “Ъ”. Господин Бирюков также не стал вдаваться в подробности по просьбе своего заверителя.
Политолог не признает вину в инкриминируемом ему преступлении, за которое ему грозит вплоть до 20 лет строгого режима. Михаил Бирюков после избрания меры пресечения называл доказательства следствия неаргументированными и отмечал, что о сбыте в деле фигуранта и речи быть не может.
Александр Кынев (объявлен иноагентом) занимался исследованием российских выборов. Он имеет степень кандидата политических наук и ранее преподавал в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). В 1999 и 2003 годах пытался стать депутатом Госдумы от партий «Яблоко» и «Союз людей за образование и науку», однако так и не попал в нижнюю палату. В 2017 году политолог входил в экспертно-консультационную группу при председателе ЦИКа.
Минюст внес господина Кынева в реестр иностранных агентов 20 февраля 2026 года. Ученый пытался обжаловать решение в суде, называя клеветой информацию о работе в нежелательных организациях и финансировании из иностранных источников. Однако суд встал на сторону Минюста, предоставившего данные о работе истца в шести организациях, признанных нежелательными или иностранными агентами. В их числе Фонд Карнеги за международный мир, «Радио Свобода», общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» и другие (организации включены в реестр иностранных агентов и нежелательных).