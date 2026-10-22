Сбыт ногу сломит

Минюст внес господина Кынева в реестр иностранных агентов 20 февраля 2026 года. Ученый пытался обжаловать решение в суде, называя клеветой информацию о работе в нежелательных организациях и финансировании из иностранных источников. Однако суд встал на сторону Минюста, предоставившего данные о работе истца в шести организациях, признанных нежелательными или иностранными агентами. В их числе Фонд Карнеги за международный мир, «Радио Свобода», общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» и другие (организации включены в реестр иностранных агентов и нежелательных).