Отели встали под разгрузку

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба зафиксировал снижение количества бронирований по сети в январе—сентябре 2026 года на 2% год к году. Гости осторожнее планируют и сокращают поездки, говорит он. В Azimut Hotels отмечают, что общее количество бронирований по сети — на уровне прошлого года, но отдельные направления падают. Гендиректор «360 Менеджмент» Сайора Рузиева говорит, что в Москве отели с начала года с трудом удерживают загрузку на уровне прошлого года, с лета чувствуется дефицит спроса. Объекты в Санкт-Петербурге показали снижение загрузки на 6%, в Сочи — на 20%.