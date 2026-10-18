Отели встали под разгрузку
Спрос на размещение в России за год сократился на 5,3%
В январе—сентябре 2026 года объем гостиничных бронирований в России снизился на 5,3% год к году. Это объясняется в том числе перебоями в логистике и топливным кризисом. Многие интуристы отменяли поездки, а сами граждане вынужденно сокращали тревел-активность и чаще делали выбор в пользу зарубежных направлений. Низкий спрос сдерживает цены: стоимость размещения за год почти не выросла.
Количество гостиничных бронирований в России в январе—сентябре 2026 года сократилось на 5,3% год к году, подсчитали в Travelline. Ночей в брони, по оценке аналитиков, стало меньше на 2%, до 2,4. Данные туроператора «Алеан» показывают сокращение спроса на размещение в России за девять месяцев на 15% год к году. В OneTwoTrip говорят, что доля внутренних направлений в структуре спроса за год снизилась с 71% до 69%.
Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба зафиксировал снижение количества бронирований по сети в январе—сентябре 2026 года на 2% год к году. Гости осторожнее планируют и сокращают поездки, говорит он. В Azimut Hotels отмечают, что общее количество бронирований по сети — на уровне прошлого года, но отдельные направления падают. Гендиректор «360 Менеджмент» Сайора Рузиева говорит, что в Москве отели с начала года с трудом удерживают загрузку на уровне прошлого года, с лета чувствуется дефицит спроса. Объекты в Санкт-Петербурге показали снижение загрузки на 6%, в Сочи — на 20%.
Глобально снижение интереса к поездкам по России объясняется общим сокращением покупательной способности, логистическими сложностями и топливным кризисом, перечисляют в «Алеане».
Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова не исключает, что туристы продолжают отказываться от отдыха в России в пользу стран Азии и ближнего зарубежья. На это указывает их рост в структуре бронирований, говорит она.
Перебои с поставками бензина, по мнению «Алеана», оказали влияние не только на рынок Крыма, но и на автотуризм в целом: путешественники сокращали или вовсе отменяли поездки. Туристов недополучили, например, Нижний Новгород, Казань и малые города Золотого кольца. В Ассоциации туроператоров России ранее отмечали, что возможность ездить в отпуск на автомобиле рассматривают 70–80% путешествующих по стране.
На интуристах в этом году сказались перебои с авиасообщением, говорят в «Алеане». Например, поток гостей с Ближнего Востока после снижения в апреле (тогда военные действия в регионе привели к ограничению полетов) так и не восстановился. Сайора Рузиева среди негативных факторов также выделяет сокращение количества интуристов и бюджетов корпоративных заказчиков.
Наиболее значимым падение гостиничных продаж в этом году оказалось для курортных регионов России. Их доля в общей структуре продаж за год снизилась, следует из данных Travelline.
Для Краснодарского края значение размылось с 12,7% до 11,8%, Калининградской области — с 1,5% до 1,45%, Ставропольского края — с 1,6% до 1,4%, Крыма — с 1,8% до 1,1%. Хотя аналитики «Островка» отмечают, что ситуация может сильно варьироваться. Например, в Краснодарском крае рост количества бронирований к низкой базе показали локации, где возобновили работу пляжи. Например, спрос на Анапу за год вырос на 23%.
Плохие продажи не позволяют повышать стоимость услуг. Согласно Travelline, средний тариф на размещение в российских гостиницах в январе—сентябре 2026 года составил 9,4 тыс. руб. за ночь. В годовом выражении значение увеличилось только на 0,9%. В Москве средний тариф за год снизился на 3,7%, до 8,4 тыс. руб. за ночь, в Санкт-Петербурге — на 1,2%, до 8,3 тыс. руб., в Краснодарском крае — на 2,2%, до 11,3 тыс. руб. Крым стал лидером по снижению среди топ-20 регионов: минус на 6,1%, до 10,8 тыс. руб.
В «Островке» говорят, что средняя стоимость проданной ночи в объектах всех типов в январе—сентябре 2026 года в России составила 6 тыс. руб. За год значение не поменялось. Цены сейчас заморожены, констатируют в Azimut Hotels. Отельеры не могут позволить себе повышение цен, несмотря на рост операционных расходов,— это может привести к снижению спроса. Вместе с тем смысла снижать стоимость в компании тоже не видят: это создаст риск работы в убыток и не гарантирует притока гостей. Сайора Рузиева говорит, что, например, в Сочи снижение цен и демпинг не выправили общей ситуации с загрузкой.