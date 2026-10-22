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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ЖизньПДД и дороги

Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за езду без прав

Законопроект, вводящий повышенные штрафы за управление автомобилем без прав, по данным «Ъ», одобрен на заседании правительства РФ для внесения в Госдуму.
Речь идет о поправках в ст. 12.7 КоАП, предложенных МВД. Максимальный штраф для водителей, которые сели за руль, не имея водительских прав, предлагается увеличить с 5-15 тыс. до 15-30 тыс. руб. За повторное нарушение вводится штраф 30-50 тыс. руб.
Санкции для водителей, которые ранее имели удостоверение, но были лишены судом и сели за руль, остаются прежними: штраф 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.
В пояснительной записке МВД говорит о росте числа нарушителей, садящихся за руль без удостоверений, на 12,3% и росте количества ДТП с такими автомобилистами в 2025 году на на 10,3%.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Бесправность растет в цене».
Автомобильные правила и штрафы
Правительство России
КоАП
Транспорт

Авторы

  • Иван Буранов
    Иван Буранов
    заведующий отделом