Инвесторы взялись за ракетки

Падел — популярный вид спорта, объединяющий элементы сквоша и тенниса. Обычно в него играют четыре человека. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина называет падел одним из наиболее растущих сегментов индустрии. В 2025 году, по ее словам, более 100 тыс. россиян хотя бы раз играли в него, 28 тыс. занимались регулярно. Максим Боровиков связывает популярность падела с легким входом. Он проще тенниса, и обучиться можно на ходу.