Инвесторы взялись за ракетки
Сеть «X4 Падел» выкупила конкурента Rocket Padel
На рынке падела заметная сделка. Сеть «X4 Падел» выкупила корты и права на бренд Rocket Padel, став крупнейшим игроком в сегменте. Сумма сделки могла составить 120–220 млн руб. Падел — одно из наиболее растущих направлений в спортивной индустрии. Простота правил и восприимчивость россиян к новому привели к тому, что с начала года количество кортов практически удвоилось.
Сеть клубов «X4 Падел» приобрела Rocket Padel, рассказал “Ъ” представитель покупателя. Он не раскрыл условия сделки, но объяснил, что в ее периметр вошли 3 действующих клуба в Кемерово, Волгограде и Уфе на 18 кортов, а также бренд. Соглашение предполагает передачу имущества и переоформление договоров с арендодателями и подрядчиками. Структура владения юрлицами не менялась. Выкупленные клубы будут работать под брендом «Rocket X4 Падел».
ООО «Х4 Падел» создано в марте 2026 года, учредитель — Ростислав Шатенок, один из основателей консалтинговой компании «Альтхаус», гендиректор — Антон Сухобрусов, который, по данным СПАРК, ранее был совладельцем УК «Аксиома Капитал». Господину Сухобрусову принадлежат доли в ООО «Объединенная спорт группа», ООО «Объединенная спортивная компания», ООО «Юнайтед спорт капитал» и ООО «Артпадел Х4». Среди его партнеров по этим проектам — сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и основатель Indigo Capital Partners Петр Жуков.
Структуры сети Rocket Padel сейчас контролирует Дмитрий Шицле, ранее управлял VIY Management Андрея Якунина, сына бывшего главы ОАО РЖД Владимира Якунина. Согласно СПАРК, господину Шицле принадлежит по 100% в ООО «Рокет Москва», «Рокет Санкт-Петербург» и «Рокет Краснодар». Он владеет по 80% в ООО «Рокет Волгоград», «Рокет Кемерово» и «Рокет». Его партнером по этим компаниям с долей 20% выступает Маргарита Бартенева, совладелица телеканала Fashion TV, сервиса знакомств Twinby, Волжской мебельной мануфактуры.
Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий считает, что Rocket Padel мог стоить 120–150 млн руб. Эксперт отталкивается от вложений в открытие подобных объектов. Руководитель Fitness Data Максим Боровиков приводит оценку в диапазоне от 120 млн до 220 млн руб. Rocket Padel — это достаточно крупный бренд на формирующемся рынке падела, он был на границе топ-10 клубов по количеству кортов, говорит эксперт.
В состав X4 после сделки входят 13 клубов и 69 кортов в 10 регионах на 34 тыс. кв. м. Это, по собственным оценкам, делает сеть крупнейшим игроком.
У компании 15 тыс. зарегистрированных игроков. Сооснователь «X4 Падел» Антон Сухобрусов объясняет, что сделка позволит его компании усилить присутствие в регионах в рамках развития федеральной сети. Рынок падела в России быстро растет и постепенно переходит к следующему этапу — консолидации, рассуждает господин Сухобрусов. В 2027 году «X4 Падел» рассчитывает вырасти до 100 клубов. Там не уточнили, пойдет ли речь о собственных открытиях или покупках.
Падел — популярный вид спорта, объединяющий элементы сквоша и тенниса. Обычно в него играют четыре человека. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина называет падел одним из наиболее растущих сегментов индустрии. В 2025 году, по ее словам, более 100 тыс. россиян хотя бы раз играли в него, 28 тыс. занимались регулярно. Максим Боровиков связывает популярность падела с легким входом. Он проще тенниса, и обучиться можно на ходу.
Согласно Fitness Data, на 1 октября 2026 года в России работали 1,5 тыс. падел-кортов. Только за январь—сентябрь открылось 700 таких объектов. Большинство предлагают почасовую аренду кортов. Стоимость по России в среднем варьируется от 2,6 тыс. руб. за час в период низкого спроса до 3,2 тыс. руб. во время высокого. В Москве ставки составляют 3,5 тыс. руб. и 4,4 тыс. руб. соответственно. Услуги тренера оплачиваются отдельно. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что построить открытый падел-корт стоит 3,5–5 млн руб., крытый — 7–8 млн руб.
Юрий Левицкий отмечает, что точка безубыточности падел-клубов — на уровне 30–35% загрузки кортов.
По его словам, сами операторы оценивают EBITDA бизнеса в 35–50%. Но ситуация может сильно разниться: в регионах час игры примерно вдвое дешевле, чем в Москве, замечает эксперт. Одновременно пик доходности на рынке падела, по мнению эксперта, уже пройден.
Инвесторы сохранят интерес к паделу, но могут стать избирательнее, говорит Юрий Левицкий. Проблемой для рынка он считает высокую конкуренцию: предложение уже опережает спрос. «Похожий путь прошли некоторые европейские страны, например Швеция. После бума строительства поток новых игроков там ослаб, и многие площадки оказались лишними»,— говорит эксперт.