На Егора Крида написали жалобу в СКР из-за лонгслива с героем фильма «Иди и смотри»

Екатерина Герлах в разговоре с «Ъ» назвала поступок Егора Крида недопустимым: «Нельзя танцевать и хихикать вокруг могил на кладбище, нельзя глумиться над памятником Родина-Мать, и точно так же нельзя похабить фильм ''Иди и смотри'' и тупо ржать в кадре, когда на тебе изображение сгорающих заживо советских граждан». По словам госпожи Герлах, ее мнение разделяет «большинство россиян».