На Егора Крида написали жалобу в СКР из-за лонгслива с героем фильма «Иди и смотри»
Генпрокуратуру и Следственный комитет России попросили привлечь музыканта Егора Крида к уголовной ответственности за осквернение памяти жертв геноцида советского народа (ст. 243.4 УК). Обращения (есть в распоряжении «Ъ») в ведомства направила екатеринбургская общественница Екатерина Герлах.
На прошлой неделе Егор Крид опубликовал на различных площадках клип на трек «Милый ублюдок». В ролике артист снялся одетым в лонгслив от московского бренда KM20. В центре лонгслива изображено лицо главного героя фильма «Иди и смотри» (1985) с татуировками и пирсингом. Появление артиста в такой одежде вызвало возмущение у пользователей соцсетей, они усмотрели там неуважение к памяти о жертвах Великой Отечественной войны.
Екатерина Герлах в разговоре с «Ъ» назвала поступок Егора Крида недопустимым: «Нельзя танцевать и хихикать вокруг могил на кладбище, нельзя глумиться над памятником Родина-Мать, и точно так же нельзя похабить фильм ''Иди и смотри'' и тупо ржать в кадре, когда на тебе изображение сгорающих заживо советских граждан». По словам госпожи Герлах, ее мнение разделяет «большинство россиян».
Дизайн одежды KM20 разработал совместно с американским брендом Marking Distance и представил его под названием «COME AND SEE». Стоимость одного лонгслива — 38 тыс. руб. Сейчас на страницах бренда в соцсетях удалены посты с продвижением нового дизайна, для покупки лонгслив также недоступен. Егор Крид ажиотаж в социальных сетях никак не комментировал. Клип «Милый ублюдок» к моменту публикации материала набрал 502 тыс. просмотров на YouTube. Позже клип перезалили с заблюренным лицом героя фильма.