Трамп сообщил о желании избежать неверных шагов в урегулировании конфликта на Украине

Президент США заверил, что в ближайшее время не собирается вводить новые санкции в отношении России. «Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, то не вводите санкции»,— добавил он. При этом Дональд Трамп указал, что у него есть полномочия ввести ограничения в любой момент.