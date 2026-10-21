Трамп сообщил о желании избежать неверных шагов в урегулировании конфликта на Украине
Трамп хочет избежать неверных шагов в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что пытается избежать каких-либо неверных шагов в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. Он также призвал «думать головой» тех, кто настаивает на ужесточении санкций в отношении России.
«Последнее, что я хочу сделать, — это испортить все, когда мы приближаемся к завершению войны»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Он указал, что, вероятно, «мы близки к сделке впервые за долгое время».
Президент США заверил, что в ближайшее время не собирается вводить новые санкции в отношении России. «Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, то не вводите санкции»,— добавил он. При этом Дональд Трамп указал, что у него есть полномочия ввести ограничения в любой момент.