«Экспанта» купила 25% разработчика PLM-платформы «Стаксель»

По оценке Strategy Partners, российский рынок PLM в 2024 году составлял 18 млрд руб. из 50 млрд рынка инженерного ПО, а доля отечественных решений к 2030 году должна достичь 93%. «Экспанта» рассчитывает занять 2–3% PLM-сегмента в течение четырех лет — это 360–540 млн руб. годовой выручки, говорят в компании.