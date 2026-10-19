«Экспанта» купила 25% разработчика PLM-платформы «Стаксель»
Холдинг разработчиков промышленного ПО «Экспанта» (входит в ГК «Ультиматек») приобрел 25% ООО «СиЭс Технологии» — разработчика российской PLM-платформы «Стаксель», рассказали "Ъ" в компании. Сделка предполагает доведение доли до 50% в два транша, говорят в компании, добавляя, что средневзвешенная оценка по двум траншам составит 300 млн руб.
«Стаксель» — модульная платформа для управления жизненным циклом продукта, инженерными данными и процессами разработки, включена в реестр российского ПО.
«Сделка ориентирована на средний сегмент рынка управления жизненным циклом изделий. Для „Экспанты“ сделка замыкает продуктовый контур. Холдинг уже развивает решения для производственного планирования (Adeptik APS), финансового планирования и расчета себестоимости («Алгоритм1»), управления ремонтами («Датабриз»). «Стаксель» добавляет недостающее звено — инженерные данные, связывая проектирование с производством и финансовым результатом», — говорят в «Экспанте».
По оценке Strategy Partners, российский рынок PLM в 2024 году составлял 18 млрд руб. из 50 млрд рынка инженерного ПО, а доля отечественных решений к 2030 году должна достичь 93%. «Экспанта» рассчитывает занять 2–3% PLM-сегмента в течение четырех лет — это 360–540 млн руб. годовой выручки, говорят в компании.